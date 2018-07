Johnson & Johnson | amianto nel talco provoca il cancro alle ovaie | condannata a

Amianto nel talco - condannata Johnson & Johnson : Teleborsa, - Condanna esemplare per Johnson & Johnson , multinazionale statunitense che produce farmaci e prodotti per la cura personale. Un tribunale di St. Louis, Missouri, ha condannato la società ...

Amianto nel talco - condannata Johnson & Johnson : Condanna esemplare per Johnson & Johnson , multinazionale statunitense che produce farmaci e prodotti per la cura personale. Un tribunale di St. Louis, Missouri, ha condannato la società a risarcire ...

Johnson&Johnson condannata a pagare 4 - 7 milioni di dollari : “Asbesto nei suoi prodotti col talco - cancro a 22 donne” : Johnson&Johnson è colpevole. Secondo un tribunale di St. Louis, negli Stati Uniti, l’azienda deve pagare circa 4,7 miliardi di dollari fra danni compensativi e punitivi alle donne che hanno accusato sull’asbesto (amianto) presente nel suo talco come responsabile del loro cancro alle ovaie. La sentenza è stata pronunciata dopo un processo durato cinque settimane durante il quale ha avuto modo di ascoltare decine di esperti. ...

Johnson & Johnson dovrà pagare 4 - 7 miliardi di dollari di danni a 22 donne : Stabilendo che hanno contratto il cancro alle ovaie a causa dell'asbesto (amianto) presente nei prodotti a base di talco The post Johnson & Johnson dovrà pagare 4,7 miliardi di dollari di danni a 22 donne appeared first on Il Post.

Johnson & Johnson condannata negli Usa per il ‘talco cancerogeno’. L’Italia prenda esempio : La recente notizia che negli Usa è stato riconosciuto ancora una volta un risarcimento milionario a una paziente affetta da mesotelioma e grande utilizzatrice di talco per decenni, riporta l’attenzione sull’esposizione ad agenti cancerogeni presenti nella nostra vita quotidiana, cosa di cui non siamo mai abbastanza consapevoli; basti pensare che anche nel Das, con cui tanti di noi da piccoli hanno giocato, è stato ritrovato amianto e lo si è ...

Talco e tumori : Johnson & Johnson condannata a pagare quasi 22 milioni di dollari : Johnson & Johnson perde una nuova causa legale relativa al consumo di Talco: dovrà pagare 21,7 milioni di dollari di danni a una donna di 68 anni affetta da mesotelioma, insorto – secondo le accuse accolte da una giuria della California – a seguito dell’esposizione alla polvere per bambini, che utilizzava sui suoi figli e per giocare a bowling, come riporta la stampa americana. La giuria ha condannato J&J e altre ...

"Il talco è cancerogeno". Johnson & Johnson deve risarcire una donna per 25 mln : Nuova condanna per la Johnson & Johnson: una giuria californiana ha infatti condannato l'azienda al pagamento di 25,7 milioni di dollari a favore di Joanne Anderson. La donna, 66 anni, aveva sostenuto di aver sviluppato un cancro (un mesotelioma) per colpa del talco della società farmaceutica.L'azienda era accusata di non aver informato adeguatamente i consumatori del fatto che il prodotto contenesse asbesto, meglio conosciuto come ...

