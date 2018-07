Italian challenge open | Soderberg solo in vetta

Golf – Italian challenge Open presented by Cashback World : Soderberg solitario in vetta : Italian Challenge Open presented by Cashback World: Soderberg solo in vetta. Sul percorso del CG Is Molas sono rimasti in gara Filippo Bergamaschi e Francesco Laporta Lo svedese Sebastian Soderberg è rimasto da solo al comando con 131 (64 67, -11) colpi nell’Italian Challenge Open presented by Cashback World, torneo in calendario nel Challenge Tour europeo e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private che si sta svolgendo ...

Golf – Italian challenge Open Presented by Cashback World : Galiano e Soderberg in vetta : Italian Challenge Open Presented by Cashback World: comandano Galiano e Soderberg: Bergamaschi settimo Lo spagnolo Mario Galiano e lo svedese Sebastian Soderberg sono al comando con 64 (-7) colpi nell’Italian Challenge Open Presented by Cashback World, torneo in calendario nel Challenge Tour europeo e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private che si sta svolgendo sull’impegnativo percorso del Circolo Golf Is Molas a Pula (CA). La ...

Italian challenge - Bergamaschi settimo : Roma, 12 lug., askanews, - Lo spagnolo Mario Galiano e lo svedese Sebastian Soderberg sono al comando con 64, -7, colpi nell'Italian challenge Open presented by Cashback World, torneo in calendario ...

Golf - Italian challenge Open by Cashback World al via : In gara 156 giocatori provenienti da 29 nazioni. La pro am d’apertura è stata vinta dal team di Ben Stow Pula, 11 luglio 2018 – Sul percorso del Circolo Golf Is Molas inizia l’Italian Challenge Open presented by Cashback World (12-15 luglio), torneo in calendario nel Challenge Tour Europeo e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private. Al via quasi tutti i migliori esponenti del secondo circuito continentale, tra i quali tanti ...

Golf – Italian challenge Open presented by Cashback World : spettacolo al CG Is Molas : Golf – Italian Challenge Open presented by Cashback World grande Golf al CG Is Molas. Il torneo in calendario nel Challenge Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private si disputerà dal 12 al 15 luglio e sarà anticipato domani 11 luglio dalla Pro Am Il Challenge Tour europeo ritorna in Sardegna per Italian Challenge Open presented by Cashback World (12-15 luglio), in calendario anche nell’Italian Pro Tour Banca Generali ...