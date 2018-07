Italia | un esercito di 2 milioni di ragazzi non studiano né lavorano

Giorgia Meloni - Simone Furlan e l'esercito di Silvio passano con Fratelli d'Italia : addio a Silvio Berlusconi : Insomma, la Meloni fa campagna acquisti, riflettendo anche sul suo ruolo e sul suo futuro, sia nel centrodestra che nella politica italiana. L'ingresso di Furlan, per lei, è un aiuto 'nella ...

Scherma - Martina riconquista il tricolore - e l'oro - per l'Esercito Italiano : Martina Criscio, insieme alla compagne di squadra Caterina Navarria, Chiara Mormile e Benedetta Baldini, ha conquistato l'oro nella gara a squadre di sciabola nei Campionati Italiani Assoluti di ...

In Italia un esercito di bambini scomparsi : uno ogni 48 ore : Roma, 25 mag. , askanews, Un vero e proprio esercito di bambini invisibili: oltre 3 segnalazioni di scomparsa a settimana solo nel nostro Paese. bambini e adolescenti dei quali si sono perse le tracce ...

Spesa militare - l’Italia quanto spende per esercito e armamenti : Cresce la Spesa militare nel mondo e l’Italia è al 12° posto. Nel 2017 sono stati spesi globalmente 1739 miliardi di dollari per l’acquisto di armamenti, l’1,1% in più rispetto all’anno precedente secondo quanto emerso dal ‘Trends in World Military Expenditure‘ del Sipri (Istituto Internazionale di Stoccolma per le ricerche sulla pace), come riferisce Money.it. L’anno scorso è stato fissato un record storico per le spese ...

