Italia-Libia | non basta il sostegno alla Guardia Costiera Va ripreso il dossier

Conte : "In autunno in Italia conferenza sul futuro della Libia" : Si terrà in autunno una conferenza sulla Libia che è in questi giorni in fase di organizzazione e che servirà a dare un seguito ideale "a quella di Parigi, per coinvolgere tutti gli attori". Un'iniziativa annunciata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, impegnato oggi al summit della Nato organizzato a Bruxelles.È al termine del vertice che il premier ha spiegato che l'intenzione di Roma è quella di coinvolgere tutti quelli che "a ...

Mare Chiuso - disponibile in streaming gratuito il documentario sui respingimenti attuati dall’Italia verso la Libia : “Accordi con i libici, blocco navale, porti chiusi: le parole d’ordine di oggi non sono nuove. Si rifanno a quello che l’Italia ha già fatto poco meno di dieci anni fa, attuando i respingimenti in Mare e attirandosi le condanna della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo. Mare Chiuso raccontò quella pagina storica grazie alle testimonianze dei migranti respinti dalle operazioni di allora. Lo vogliamo riproporre per dare idealmente ...

Migranti - Meloni : “Asse Italia-Germania-Austria? Spero significhi blocco navale e stop partenze dalla Libia” : “Guardo con grande interesse a questo asse Austria-Germania-Italia per fermare le partenze. Spero si traduca in un blocco navale. Spero si usino le navi per trattare con i governi libici per fermare le partenze. Sino a che non fermiamo all’origine i barconi il problema immigrazione non si risolve, come sosteniamo da anni”. Così Giorgia Meloni, deputata di Fratelli d’Italia, alla Camera dei Deputati dopo la conferenza sul ...

LIBIA - BRUCIA IL TRICOLORE DELL'Italia/ Haftar contro il nostro paese : Trenta pronto ad incontrarlo : LIBIA, BRUCIA il TRICOLORE DELL'ITALIA: Haftar contro il nostro paese. Una jihad pronta? Preoccupazione e grande paura per questo evento con il rischio di pesanti conseguenze(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 15:49:00 GMT)

In Libia brucia ancora il Tricolore : ?è l'offensiva di Haftar contro l'Italia : Nei giorni scorsi Elisabetta Trenta aveva fatto sapere che, nelle prossime settimane, si recherà in Libia e tenterà di incontrare il generale Khalifa Haftar. Nei giorni scorsi il ministro della Difesa ha, infatti, chiesto al consigliere per la Sicurezza degli Stati Uniti, John R. Bolton, di aiutare l'Italia ad "assumere un ruolo di leadership" per portare la pace in Libia. Haftar si oppone infatti al governo guidato da Fayez al Serraj con cui ...

Migranti - porti chiusi per nave Italiana. Ha soccorso 66 persone al largo della Libia : La Von Thalassa non può attraccare nei porti italiani perché è intervenuta in acque Sar libiche "anticipando l'intervento libico". I Migranti sono stati trasferiti su una nave della Guardia Costiera

Viminale blocca nave Italiana con 66 migranti. Il governo all'Ue : aiuti alla Libia : 'Non c'è un caso Salvini Trenta', dicono dal ministero della Difesa e tanto basta per far capire che l'incidente tra i due è chiarito. Ieri mattina, prima ancora che iniziasse il vertice, i due si ...

Il governo all?Europa : piano di aiuti alla Libia. Bloccata nave Italiana : ROMA «Non c?è un caso Salvini Trenta», dicono dal ministero della Difesa e tanto basta per far capire che l?incidente tra i due è chiarito. Ieri mattina, prima...

[L'analisi] La missione quasi impossibile dell'Italia che prova a rimettere un piedino in Libia : ... petrolio, e di influenza politica e militare, in questo sostenuti da Mosca e dal Cairo. Basti pensare che l'accordo Berlusconi-Gheddafi del 2008 prevedeva tra l'altro la costruzione di un'autostrada ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 luglio : Italia-Libia - nuovo patto per fermare chi parte via mare : Accordi Italia-Libia tornano amiche. Riecco i respingimenti La visita del ministro degli Esteri Moavero a Tripoli resuscita il Trattato firmato nel 2008 da Gheddafi e Berlusconi di Pierfrancesco Curzi Correnti (d’aria) di Marco Travaglio Si pensava che, fra i due contraenti del patto di governo giallo-verde, i più predisposti alla cazzata e all’autogol fossero i 5Stelle, che non hanno mai governato. Viceversa la Lega l’ha Fatto già tre ...

Concordi Italia e Libia si migrazione : 19.56 Italia e Libia riattivano il Trattato d'amicizia firmato nel 2008 da Gheddafi e Berlusconi, che permette il respingimento dei migranti partiti dalla Libia. Lo annuncia il ministro degli Esteri libico, Siala, a Tripoli assieme all' omologo Italiano, Moavero. Il Trattato fu sospeso nel 2011 dopo la rivoluzione nel Paese nordafricano. L'Italia investirà 5mld di dollari in Libia (compensazione per il periodo coloniale) e la Libia limiterà ...

Aiuti dall'Italia alla Libia e finanziamenti per i rimpatri : 3 Strategico e irrinunciabile. L'asse Italia-Libia secondo il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è fondamentale per i due Paesi. Il titolare del Viminale ha sottolineato - nel corso di una conferenza stampa tenutasi ieri - l'importanza della grande intesa tra le due realta' dopo un colloquio con Ahmed Maitig, vice presidente del Consiglio presidenziale della Libia, su un tema che interessa tutta l'Europa e non solo: la lotta ...