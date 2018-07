Italia fanalino di coda in Europa per i giovani laureati

Ue taglia stime crescita Italia - 2018 +1 - 3% - fanalino di coda Ue : Roma, 12 lug., askanews, - La Commissione europea ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica sull'eurozona e l'Italia, che con un più 1,3 per cento del Pil sul 2018 e un più 1,1 per ...

Eurozona prosegue sulla strada della crescita. Italia fanalino di coda : Guardando ai numeri , in media l'economia dell' Eurozona crescerà di oltre il 2% nel 2018 e nel 2019. Nel dettaglio la crescita sarà del 2,3% nel 2018 e del 2,1% nel 2019. "Dopo anni di crisi, lo ...

WeWorld Index 2018 : l’Italia perde 9 posizioni e diventa fanalino di coda europeo per l’inclusione di donne e minori : Si è tenuta oggi presso l’Università della Calabria la presentazione del WeWorld Index 2018, l’indice che misura il tasso di inclusione di donne e minori in Italia e all’estero, elaborato dall’Organizzazione non Governativa impegnata da quasi vent’anni nella difesa di donne e bambini in Italia e nel Mondo. La presentazione, avvenuta in occasione della seconda edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da AsviS (Alleanza Italiana ...

La voce della Politica UGL. La Sanità Lucana risulta fanalino di coda tra le Regioni Italiane : La Sanità Lucana risulta fanalino di coda tra le Regioni italiane, come evidenziato da un Rapporto de la Repubblica in riferimento ai tempi di risposta alle chiamate del 118. Questo dato negativo si ...

Digitale - Italia fanalino di coda in Ue : ANSA, - BRUXELLES, 18 MAG - Per il quarto anno consecutivo l'Italia, malgrado miglioramenti, non avanza nella digitalizzazione ma resta fanalino di coda in Europa sotto la media Ue. Nella misura dell'...

Boom FinTech - ma Italia rimane fanalino di coda : Se il settore FinTech è in forte espansione in tutto il mondo, l'Italia resta fanalino di coda. Secondo l'ultima ricerca di Accenture il 50% dei principali operatori finanziari europei collabora già con imprese startup. Obiettivo sviluppare nuovi prodotti,...