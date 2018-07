Istruzione | Istat | “Italia penultima in Ue per trentenni laureati | solo il 27% E il 14%

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 luglio 2018) Meno del 27% degli italiani tra i 30 e i 34 anni ha un titolo di studio terziario. Un dato che lascia l’Italia al penultimo posto tra i Paesi dell’Unione europea: il divario resta immutato rispetto a dieci anni fa. Eil 60,9% della popolazione tra i 25 e i 64 anni ha concluso almeno un ciclo di studio secondario superiore. Del resto nel 2017 la quota di 18-24enni che hanno abbandonato precocemente gli studi è stata del 14%, ed è la prima volta dal 2008 che il dato non registra un miglioramento rispetto all’anno precedente. Sono i numeri del Report sui livelli didell’. Per quanto riguarda gli under 35, le quote già basse registrate nel Nord e nel Centro (rispettivamente 30% e 29,9%) sono comunque molto migliori rispetto al 21,6% del Mezzogiorno. Al contrario il divario di genere, in questo campo, è a favore delle giovani donne: è laureata ...