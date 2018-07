Istat - in Italia i 30enni laureati sono il 26 - 9% : penultimi in Europa - : Secondo l'Istituto di statistica, poco più di un Italiano su 4 di età compresa tra 30 e 34 anni possiede il titolo di dottore. Dal 2008 miglioramento di 7,7 punti percentuali. Meglio il Centronord ...

Istruzione - Istat : “Italia penultima in Ue per trentenni laureati : solo il 27%. E il 14% degli studenti lascia la scuola” : Meno del 27% degli italiani tra i 30 e i 34 anni ha un titolo di studio terziario. Un dato che lascia l’Italia al penultimo posto tra i Paesi dell’Unione europea: il divario resta immutato rispetto a dieci anni fa. E solo il 60,9% della popolazione tra i 25 e i 64 anni ha concluso almeno un ciclo di studio secondario superiore. Del resto nel 2017 la quota di 18-24enni che hanno abbandonato precocemente gli studi è stata del 14%, ed è ...

Nel 2017, in Italia , il 60,9% della popolazione tra i 25 e i 64 anni ha almeno un titolo di studio secondario superiore. In base ai dati dell'Istat , il valore italiano è molto al di sotto della media europea (77,5%).

L'Istat lancia l'allarme : sono ben 18 milioni gli italiani a rischio povertà : Il 30% degli italiani è a rischio povertà o esclusione sociale. A dirlo è l' Istat , per cui c'è da crederci. L'Istituto nazionale di statistica , infatti, ha scritto nel suo ultimo rapporto che il ...

Istat : in Italia fase di debolezza - economia in decelerazione : ... consolidando uno scenario di contenimento dei ritmi di crescita dell'economia. 'La crescita dell' area euro rallenta ma continua il processo di riduzione della disoccupazione. In Italia prosegue la ...

