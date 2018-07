Irlanda | l’ondata di siccità svela un antico monumento nella Valle di Boyne

meteoweb.eu

: RT @PetLevrieri: @glfelicetti Noi ci stiamo provando ?? @GreytEscapes aggiorna ognigiorno coi filmati delle cadute sulle piste in #Irlanda… - GreyhoundGalgo1 : RT @PetLevrieri: @glfelicetti Noi ci stiamo provando ?? @GreytEscapes aggiorna ognigiorno coi filmati delle cadute sulle piste in #Irlanda… - 49_5235272 : RT @PetLevrieri: @glfelicetti Noi ci stiamo provando ?? @GreytEscapes aggiorna ognigiorno coi filmati delle cadute sulle piste in #Irlanda… - nuhares : RT @PetLevrieri: @glfelicetti Noi ci stiamo provando ?? @GreytEscapes aggiorna ognigiorno coi filmati delle cadute sulle piste in #Irlanda… -

(Di venerdì 13 luglio 2018)di caldo che sta colpendo l‘è stata fondamentale per la scoperta di unin un sito patrimonio dell’UNESCO vicino a Newgrange,contea di Meath. Si crede che il tempio, che misura 200 metri in diametro, sia stato costruito circa 500 anni dopo Newgrange, che risale al 3000 a.C. Il drone che ha catturato le immagini che rivelano la sua presenza appartiene ad Anthony Murphy, storico e autore che ha scritto delladelper molti anni. Ha dichiarato che un po’ di umidità rimasta nel suolo “è presente in corrispondenza degli elementi archeologici un po’ di più di quanto non lo sia nel terreno circostante e la coltivazione che sta crescendo è più verde in corrispondenza degli elementi archeologici e più secca al loro esterno”. E ha aggiunto: “Quindi quando la coltivazione sarà raccolta, tutte le tracce in superficie svaniranno e potremmo non vedere ...