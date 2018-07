Irama domina la classifica Fimi con Plume | ma Emma Muscat insidia al 3° posto con Moments

optimaitalia

: #Irama domina la classifica Fimi con #Plume, ma #EmmaMuscat insidia al 3° posto con #Moments - OptiMagazine : #Irama domina la classifica Fimi con #Plume, ma #EmmaMuscat insidia al 3° posto con #Moments - Alex13570039 : RT @carmelabiondoo: 1) Irama 3) Emma 5) Biondo IL GOLDEN TRIO DOMINA ANCHE NELLA CLASSIFICA FIMI #amici17 - carmelabiondoo : 1) Irama 3) Emma 5) Biondo IL GOLDEN TRIO DOMINA ANCHE NELLA CLASSIFICA FIMI #amici17 -

(Di venerdì 13 luglio 2018)lacona sei settimane dal rilascio del disco con il quale ha arricchito la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Nel disco è contenuto anche il tormentone Nera, del quale ha appena rilasciato il video ufficiale a qualche settimana dall'approdo in radio che lo vede in ancora in vetta alle charts.continua quindi a dare grandi soddisfazioni a un giovaneche si è rimesso in gioco dopo un primo contratto con Warner Music, al quale ha rinunciato per l'ingresso ad Amici di Maria De Filippi, scelta che si è rivelata vincente sotto molti punti di vista. A seguire, Kanaglia di Drefgold come nuova entrata edin, disco che ha rilasciato dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nel quale ricevette la proposta di contratto da parte della Warner Music Italia. La giovane artista di Malta è anche approdata ...