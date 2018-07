Inter | un collaboratore di Spalletti rifiuta il Chelsea

Il parroco si sposa con il suo collaboratore - Interviene il vescovo : “È ancora prete” : La storia di un sacerdote veneto fino a due anni fa in servizio in una piccola parrocchia veronese. Don Giuliano Costalunga si è sposato in Spagna con un suo storico collaboratore ma è intervenuto il vescovo: "Non ha mai lasciato il sacerdozio quindi è ancora prete, ora dovremo intervenire d’ufficio"Continua a leggere