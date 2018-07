Inter | Spalletti LIVE | ' CR7? Slancio per crescere | saranno grandi sfide'

Inter - la conferenza di Spalletti LIVE : Primi giorni di allenamento in vista del prossimo campionato e già tempo di scendere in campo per la prima sgambata della nuova stagione: l' Inter affronterà in amichevole il Lugano sabato 14 luglio ...

Inter - c'è la finale di Perisic e Brozovic : Spalletti può annullare l'allenamento : Secondo La Gazzetta dello Sport , l'allenatore sta valutando l'idea di cancellare l'allenamento di domenica pomeriggio per permettere ai suoi giocatori di fare gruppo supportando i due croati, ...

Calciomercato Inter : un jolly per Luciano Spalletti - si pensa a Leandro Paredes (RUMORS) : In casa Inter [VIDEO]si cerca di trovare gente funzionale ad un percorso in Europa, visto che la prossima stagione sara' quella segnata dal ritorno nelle Uefa Champions League. È vero che i 5 acquisti hanno gia' migliorato la rosa a disposizione di Luciano Spalletti, ma non possono ancora bastare per assicurare un ricambio fisiologico a stagione in corso, ovviamente per via delle diverse competizioni nelle quali si partecipera'. Per questo ...

Inter - due jolly per Spalletti : Kovacic e Paredes : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Corsport TV Ultime notizie calciomercato

Calciomercato Inter - Spalletti : Perisic e Brozovic parte del progetto : Il mondiale di Russia ha sicuramente sorpreso per i risultati e per le nazionali top eliminate: dalla Germania alla Spagna, all'Argentina ed il Brasile, eliminazioni eccellenti che hanno portato in finale nazionali sicuramente di notevole qualità ma che forse inizialmente non erano le prime candidate alla vittoria finale. Domenica 15 luglio si disputerà infatti la finale Francia e Croazia ma se per la nazionale transalpina la finale non è del ...

Calciomercato Inter - senti Spalletti : 'Perisic e Brozovic restano ad Appiano Gentile' : Il mondiale di Russia ha sicuramente sorpreso per i risultati e per le nazionali top eliminate: dalla Germania alla Spagna, all'Argentina ed il Brasile, eliminazioni eccellenti che hanno portato in finale nazionali sicuramente di notevole qualità ma che forse inizialmente non erano le prime candidate alla vittoria finale. Domenica 15 luglio si disputerà infatti la finale Francia e Croazia ma se per la nazionale transalpina la finale non è del ...

Inter - de Vrij 'Spalletti mi ha voluto con decisione. Con la Lazio professionale fino all ultimo' : MILANO - All'Inter sono iniziate anche le manovre in uscita. All'allenamento del pomeriggio è assente Citadin Martins Eder. Il giocatore dovrebbe volare in Cina allo Jiangsu Suning nelle prossime ore. ...

Florenzi lascia la Roma?/ Ottimismo per il rinnovo - Monchi fa muro contro l’Inter di Spalletti : Alessandro Florenzi lascia la Roma? C'è Ottimismo per il rinnovo del terzino: la dirigenza giallorossa sta facendo muro alle richieste dell'Inter di Spalletti.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 10:24:00 GMT)

Vrsaljko e Dembélé sempre più vicini all'Inter : il nuovo undici di Spalletti : L'Inter è stata, insieme alla Roma, la squadra più attiva in questa sessione di Calciomercato nel mese di giugno. Con i suoi cinque acquisti, infatti, i nerazzurri hanno cambiato volto alla rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti, ma non sembra finita qui. Il direttore sportivo, Piero Ausilio, ha dichiarato apertamente che si cerchera' di portare a Milano anche un terzino destro, un centrocampista e un esterno d'attacco. A differenza ...

Ritiro Inter/ Spalletti e i nerazzurri ad Appiano : definito il programma di amichevoli - c’è anche la ICC : Ritiro Inter: oggi 9 luglio Spalletti e i nerazzurri cominciano a preparare la prossima stagione a Appiano. Ampio programma di amichevoli estive già disegnato.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 05:51:00 GMT)

Inter - Spalletti accontentato : il giovane Emmers rimane in nerazzurro : L'Inter è stata sicuramente la società più attiva in questa sessione di calciomercato, almeno fino a questo momento. I nerazzurri, infatti, hanno chiuso ben cinque acquisti con l'arrivo di Lautaro Martinez, Stefan De Vrij, Kwadwo Asamoah, Radja Nainggolan e Matteo Politano. Ma tante sono state anche le cessioni vista la necessità di realizzare quarantacinque milioni di euro di plusvalenze per chiudere il bilancio in pareggio entro il 30 ...

Inter - Spalletti ai tifosi : "Si riparte... Sarete lì a indicarci la strada giusta" : Messaggio del tecnico a pochi giorni dal raduno in vista della prossima stagione: appuntamento lunedì ad Appiano

Inter - Politano carico : “Spalletti mi schieri dove vuole” : “Sono carico. Ho parlato con Spalletti al telefono per cinque minuti, ora ci sarà modo di riparlare in ritiro. Sono a completa disposizione e giocherò dove vorrà. Per me essere all’Inter è un’onore, è uno dei club più importanti d’Europa e darò sempre il massimo. Sia che il mister mi voglia schierare a destra, a sinistra o in mezzo”. Lo dice Matteo Politano, durante la conferenza stampa di presentazione del ...

Inter - finalmente Martinez : Spalletti ha un Toro che vale 111 milioni : Due reti di sinistro , lui è destro, , più un contropiede alla Palacio, famoso concittadino di Lautaro come Manu Ginobili, la leggenda del basket, sport che sino ai 15 anni ha conteso il primato al ...