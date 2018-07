Inter | la conferenza di Spalletti LIVE

Inter - ecco Lautaro Martinez : la conferenza di presentazione. 'Mi ispiro a Falcao - la 10 non mi pesa' : ... Aguero e Tevez? Non so sinceramente in quali mi rivedo, so che da quando l'Inter è arrivata a Buenos Aires per parlarmi del progetto ho iniziato a sognare e adorare questo mondo. Voglio mettere le ...

Inter - ecco Lautaro Martienz : la conferenza di presentazione. 'Mi ispiro a Falcao - la 10 non mi pesa' LIVE : ... Aguero e Tevez? Non so sinceramente in quali mi rivedo, so che da quando l'Inter è arrivata a Buenos Aires per parlarmi del progetto ho iniziato a sognare e adorare questo mondo. Voglio mettere le ...

Polizia : a Venezia Conferenza regionale su cooperazione Internazionale (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Inoltre è stata presentata l’attività della SOI – Sala Operativa internazionale della Criminalpol attiva da alcuni giorni che consente l’immediata consultazione da parte dello SCIP e del territorio delle Banche dati estere e di fornire in tempo reale risposte e riscontri

Polizia : a Venezia Conferenza regionale su cooperazione Internazionale : Venezia, 28 giu. (AdnKronos) – Questa mattina, presso la Sala Conferenze Auditorium Città Metropolitana di Venezia, il vice capo della Polizia Nicolò Marcello D’Angelo ha presieduto la Conferenza regionale sulla cooperazione internazionale di Polizia. L’incontro incentrato sugli strumenti di contrasto al crimine transnazionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha visto la partecipazione del Direttore del Servizio per la ...

Inter - Nainggolan : la conferenza di presentazione in diretta LIVE. Ha scelto la maglia numero 14 : Trentotto milioni di euro tra contropartite tecniche , Santon e Zaniolo, ed econimche , 24 milioni di euro cash, per portarlo a Milano. Radja Nainggolan è dell'Inter. Il centrocampista belga, dopo ...

Radja Nainggolan Inter - presentazione in diretta/ Info streaming video e tv : la conferenza stampa : Radja Nainggolan, presentazione in diretta: streaming video e tv, il centrocampista belga parla giovedì per la prima volta in conferenza stampa come nuovo calciatore dell'Inter(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 04:50:00 GMT)

Astrofisica : conferenza Internazionale ai Laboratori del Gran Sasso : I Laboratori Nazionali del Gran Sasso ospiteranno da oggi fino al 29 giugno la 15ª edizione della conferenza internazionale NUCLEI IN THE COSMOS 2018 (NIC2018). NIC2018 è dedicata alla ricerca nell’ambito dell’Astrofisica nucleare, e si svolge con cadenza biennale. Gli argomento a centro vanno dalle osservazioni astronomiche ai modelli astrofisici dell’universo, dalla nascita delle stelle alla loro fine, dalla fisica del ...

E3 2018 : pubblicato il filmato Intero dell'Intervento di Todd Howard alla conferenza di Bethesda - completamente sottotitolato in italiano : Come sicuramente saprete, tra i vari protagonisti dell'E3 2018, figurava anche Bethesda. La compagnia, come molte altre, ha tenuto la sua conferenza, durante la quale sono stati fatti importanti annunci.Ad esempio, lo show ha dato ampio spazio a Fallout 76, ma in questa occasione è stato annunciato anche The Elder Scrolls 6.alla conferenza ha preso parte con il suo intervento Todd Howard e, il nuovo video pubblicato da Bethesda, lo ripropone per ...

Il futuro della sicurezza : a Genova la conferenza Internazionale sulla Cyber security applicata ad energia e trasporti : I massimi esperti di Italia, Europa e Medio oriente si incontrano nella splendida cornice del Palazzo della Borsa Valori di Genova per confrontarsi su un tema di estrema attualità: la Cyber security. Negli ultimi anni, le reti elettriche, la mobilità e i trasporti sono state proiettati in una trasformazione tecnologica vertiginosa verso una intelligenza “distribuita” e controllata da remoto tramite sistemi informatici. L’industria ...