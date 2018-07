Inter | Eder passa al Jiangsu Suning | ecco le cifre dell’operazione

Eder al Jiangsu Suning/ Foto - ufficiale - all'Inter cinque milioni di euro : Eder è ufficialmente un nuovo calciatore del Jiangsu Suning. L'attaccante italo-brasiliano lascia l'Inter a cui andranno cinque milioni di euro, per il calciatore invece un ricco contratto(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 12:08:00 GMT)

Moratti : “Cristiano Ronaldo alla Juventus? Rosico”/ “Avrei voluto vederlo all'Inter. Milan? Tanta confusione” : Moratti: “Cristiano Ronaldo alla Juventus? Rosico. Avrei voluto vederlo all'Inter. Milan? Tanta confusione”. L'ex presidente nerazzurro ha anche parlato del mercato nerazzurro e di Icardi(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 16:26:00 GMT)

Conte : “Missioni Internazionali? Da rivedere - i migranti siano distribuiti in tutti i Paesi Ue” : In un'intervista il premier Conte ribadisce che in tema di immigrazione va ridiscusso il ruolo dell'Italia nelle missioni internazionali. A proposito di Sophia dice: "Alcuni aspetti di questa operazione internazionale andrebbero riformulati. Soprattutto per operare una redistribuzione dei migranti soccorsi in area Sar tra i vari Paesi europei".Continua a leggere

Migranti - Conte : rivedere regole missioni Internazionali : Roma, 10 lug., askanews, - Le regole delle missioni internazionali che seguono le navi impegnate nel Mediterraneo sul fronte Migranti 'si possono e si debbono rivedere, perché così come sono ...

Migranti - a Messina sbarcano 106 profughi | Ira di Salvini : "A Innsbruck chiederò lo stop delle navi Internazionali"| La Difesa : "Viminale non competente" : "Col nostro governo la musica è cambiata", spiega il ministro dell'Interno all'indomani dello sbarco a Messina di 106 Migranti raccolti in mare da una imbarcazione militare irlandese. Fonti della Difesa. "Eunavformed è una missione europea ailivelli Esteri e Difesa, non Interni"

Polignano a Mare - Al festival Il Libro Possibile Interviste a Carlo Cottarelli - Luciano Fontana e Federico Rampini : ... invece, con l'inviato de La Repubblica, Federico Rampini, che alla kermesse ha presentato 'Le linee rosse': "A due anni dall'elezione di Donald Trump non è cambiato molto: l'economia continua ad ...