Intelligent All-Wheel Drive debutta su Ford Eco-Sport

Ronaldo alla Juventus - Boniek : “mossa Intelligente” : “L’arrivo di Cristiano Ronaldo è una cosa fantastica per il calcio italiano e per la Juve. Con un campione come lui, inoltre, la Serie A riacquista un certo appeal: il suo ingaggio da parte del club bianconero e’ stata una mossa intelligente, che avra’ tanti vantaggi economici”. Così Zibi’ Boniek, ex attaccante di Juve e Roma, all’Ansa. Il polacco, nell’estate 1982, arrivo’ in ...

9 Segni Approvati Dalla Scienza Che Dimostrano Che Sei Più Intelligente Della Media : Ci sono molti luoghi comuni sull'intelligenza e non è sbagliato dire che ognuno ha la sua idea su cosa significhi essere Intelligente o sul comportamento che ci si aspetterebbe da una persona del ...

Corona - Giletti alla Zanzara : “Polemiche perché ospite in tv? Assurdo. È ragazzo Intelligente ma vive forma di bipolarismo” : “Ci sono state polemiche perché ho ospitato in trasmissione Fabrizio Corona? La trovo una cosa assurda”. Sono le parole di Massimo Giletti, che conduce su La7 il programma Non è l’Arena, alla Zanzara, su Radio24. “Corona è un ragazzo intelligente che, come lui stesso ha ammesso, vive una forma di bipolarismo“. “Credi sia stato perseguitato dalla magistratura?” gli chiede il conduttore, Giuseppe Cruciani. ...

Un milione all'Università Bicocca per i brevetti delle finestre Intelligenti : Tutto questo in meno di cinque anni dai primi dati della ricerca sviluppata dai professori Sergio Brovelli e Francesco Meinardi del Dipartimento di Scienza dei materiali , 2014, e meno di due anni ...

Tuffi - Tania Cagnotto : “Ad ottobre proverò a tornare ad allenarmi. Ho smesso di colpo e non è stata una scelta Intelligente” : “Ad ottobre proverò a tornare ad allenarmi. Uscirò dalla maternità perché faccio ancora parte del corpo sportivo della Guardia di Finanza e farò qualche allenamento per vedere come reagirà il mio corpo. Sento il bisogno fisico di rifare qualcosa, ho smesso di colpo e non è stata una scelta intelligente“. Così Tania Cagnotto non esclude, dunque, un suo ritorno alle gare, dopo i tentennamenti di questi mesi che sono seguiti alla ...

Ricerca : un milione all’Università Bicocca per i brevetti delle finestre Intelligenti : Un milione di euro all’Università di Milano-Bicocca per i brevetti delle finestre intelligenti: è questa la cifra investita per l’acquisizione da parte di Glass to Power, spin-off dell’Ateneo milanese. La decisione ratificata ieri pomeriggio dal Consiglio di amministrazione della Bicocca rappresenta uno dei più importanti investimenti mai registrati in Italia per acquisire una famiglia di brevetti sviluppati nell’ambito dell’attività di una ...

Anche il pallone da calcio diventa Intelligente : ecco Xiaomi Insait Joy - con tanto di app : Siamo in piena Coppa del Mondo di calcio e Xiaomi ne approfitta per lanciare il suo pallone intelligente, con tanto di companion app da installare sullo smartphone. L'articolo Anche il pallone da calcio diventa intelligente: ecco Xiaomi Insait Joy, con tanto di app proviene da TuttoAndroid.

Dai parcometri Intelligenti all’auto autonoma - come cambierà il mondo dei trasporti : Le sale riunioni di Movin’On Montréal – “Elettrica, a idrogeno, a guida autonoma. In futuro cambierà, ma l’auto sarà sempre al centro del nostro modo di muoverci. Quello che noi auspichiamo, come azienda, è che sia sempre meno sola. È necessario creare un ecosistema per la mobilità urbana, in cui più attori lavorino insieme: treni, bici, auto. Il tema è quello della intermodalità”. Jean-Dominique Senard, 65 anni, amministratore delegato di ...

Nissan Intelligent Mobility incontra il mondo del calcio alla finale di UEFA Champions League 2018 a Kiev : Nissan presenta il robot Pitch-R e la tecnologia Brain-to-Vehicle, e ispira 7 giovani fan grazie alla partnerships con UEFA Foundation for Children e StreetFootballWorld Nissan, sponsor ufficiale della finale di UEFA Champions League 2018 a Kiev, ha presentato una tecnologia innovativa per promuovere il calcio amatoriale con la presentazione mondale di Pitch-R, un robot autonomo che utilizza la tecnologia di assistenza alla guida ProPILOT di ...