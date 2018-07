romadailynews

: Insediamenti abusivi in Via Cilicia, Piazza Galeria e Via Gibilmanna: Insediamenti abusivi… - romadailynews : Insediamenti abusivi in Via Cilicia, Piazza Galeria e Via Gibilmanna: Insediamenti abusivi… - mauriziosgh : RT @PLRomaCapitale: Interventi negli insediamenti abusivi di via Cilicia, piazza Galeria e via Gibilmanna #insediamentiabusivi #decorourban… - GHERARDIMAURO1 : RT @PLRomaCapitale: Interventi negli insediamenti abusivi di via Cilicia, piazza Galeria e via Gibilmanna #insediamentiabusivi #decorourban… -

(Di venerdì 13 luglio 2018)in Viae Via: intervento della Polizia Locale. Avevano costruito una vera e propria abitazione in legno, lunga 15 metri per 3, con annesso orto, occupando un’ ampia porzione di terreno a Via. Oggi l’intervento della Polizia Locale di Roma Capitale, Reparto PICS ( Pronto Intervento Centro Storico) in collaborazione con il Gruppo Appio, ha messo la parola fine a tale degrado con l’avvio delle operazioni di bonifica della zona, fino a, dove tra l’altro molti occupanti si erano temporaneamente spostati con tende e baracche. Gli occupanti: 25 cittadini di nazionalità romena e di 4 di nazionalità polacca, dei quali 19 sono stati denunciati per occupazione abusiva. Sul posto, sono state rinvenute dagli agenti, tracce di roghi tossici, aspetto che aveva portato i residenti di zona a sporgere denuncia ...