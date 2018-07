ilfattoquotidiano

: Inps, la dirigente senza concorso resta e prende 10mila euro al mese. Chi l’ha scoperta viene sospesa senza stipend… - fattoquotidiano : Inps, la dirigente senza concorso resta e prende 10mila euro al mese. Chi l’ha scoperta viene sospesa senza stipend… - patriziagatto3 : RT @fattoquotidiano: Inps, la dirigente senza concorso resta e prende 10mila euro al mese. Chi l’ha scoperta viene sospesa senza stipendio… - Gianfra58 : RT @fattoquotidiano: Inps, la dirigente senza concorso resta e prende 10mila euro al mese. Chi l’ha scoperta viene sospesa senza stipendio… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Laassunta, chi la denuncia viene cacciata. Sprofonda nell’assurdo la vicenda di Maria Teresa Arcuri, la funzionaria direttiva presso la sede provincialedi Crotone le cui disavventure sono ormai un romanzo nazionale a puntate. L’ultima è di tre giorni fa, quando la Arcuri ha ricevuto una sanzione disciplinare con 45 giorni di sospensione dal servizio e privazione della retribuzione per dichiarazioni non autorizzate alla stampa, per essersi sottratta a compiti che non riteneva conformi alla sua qualifica e in ultimo per la mancata comunicazione di un procedimento penale a suo carico innescato da una vecchia questione condominiale. Era stata lei stessa, in realtà, a denunciare l’inerzia cui era ridotta per aver ingaggiato una battaglia di trasparenza sui titoli del proprio superiore gerarchico: “Sono pagata 50milaper non far nulla. La...