Influencer in bolla

ilfoglio

(Di venerdì 13 luglio 2018) Roma. Twitter ha cominciato ieri a cancellare dall’elenco dei follower dei suoi utenti “decine di milioni” di account “chiusi”, un’operazione che andrà avanti per giorni e che, alla fine, dovrebbe ridurre il numero dei follower degli utenti di un sei per cento in media. Molti account famosi hanno gi