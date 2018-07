Infantino | ' Russia 2018 il miglior mondiale di sempre'

Infantino - immagine Russia è cambiata : ANSA, - MOSCA, 13 LUG - "La percezione della Russia è cambiata. Migliaia di persone hanno visitato il Paese durante il Mondiale e hanno scoperto un bel paese, un paese ospitale, ricco di storia e ...

Mondiali 2018 - Infantino : “cambiata la percezione della Russia” : I Mondiali stanno cambiando la percezione della Russia, specialmente in occidente. Lo ha detto il presidente della Fifa, Gianni Infantino, al forum Sport and the future, a Mosca. La fase a gironi dei Mondiali si è conclusa ieri, le prime partite a eliminazione diretta si giocheranno domani. “Finora è stato un evento fantastico, il che dimostra che la Russia è un paese molto accogliente e molto caloroso. Questa Coppa del mondo sta ...

Mondiali Russia 2018 : Putin e Infantino hanno giocato a calcio sulla Piazza Rossa : Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente Fifa Gianni Infantino hanno giocato a calcio sulla Piazza Rossa, segnando un gol a testa. Lo comunica la Tass. Putin e Infantino hanno fatto due tiri in porta durante l’inaugurazione di un torneo tra squadre giovanili sulla Piazza Rossa. Alla partita iniziale hanno partecipato alcune stelle del calcio internazionale come il portiere spagnolo Iker Casillas e l’ex difensore del ...

Mondiali - Infantino : “il calcio conquisterà la Russia” : Il calcio “conquistera’ la Russia” in occasione dei Mondiali. Lo ha detto il presidente Fifa Gianni Infantino, aprendo il congresso Fifa in cui oggi si decidera’ il paese ospitante del Mondiale 2026. Lo riporta la Tass. “La Russia ha una caratteristica particolare, non e’ mai stata conquistata. La novita’ e’ che domani verra’ conquistata dal calcio, che da tempo ha conquistato il resto del ...

Mondiale - Infantino : 'La Russia dimostrerà di essere un paese aperto dove la gente potrà celebrare il calcio' : Inoltre, ci sarà bisogno del pallone per ripulire l'immagine di uno sport russo seriamente colpito dagli scandali del doping. L'ultimo evento sportivo importante che il paese ha ospitato sono stati i ...

Mondiali - Infantino : “la Russia è pronta alla competizione” : “A una settimana dal via del Mondiale, posso dire che la Russia è pronta. E il mondo intero scoprirà il vero volto di questo Paese ospitale e festoso”. Lo dice il presidente Fifa, Gianni Infantino, in un’intervista sul sito della confederazione mondiale di calcio. “Il Mondiale ha questa peculiarità, di poter cambiare la percezione di una nazione in tutto il mondo. E la gente vedrà la Russia come un paese diverso, che ...

