Infantino | «I Mondiali 2022 si giocheranno dal 21 novembre al 18 dicembre»

Mondiali 2018 - FIFA entusiasta del VAR. Infantino : “Sta ripulendo il calcio” : Nessuna espulsione per gioco violento e meno errori: il presidente della FIFA Gianni Infantino è soddisfatto della presenza del Var in Russia L'articolo Mondiali 2018, FIFA entusiasta del VAR. Infantino: “Sta ripulendo il calcio” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mondiali : Diego Maradona si scusa con il presidente Gianni Infantino : “Diego Maradona si scusa con il presidente Gianni Infantino per le frasi dette sulla Fifa e manifesta assoluto rispetto per questa istituzione e per il lavoro degli arbitri”. Con questo tweet, diffuso dal suo avvocato Matias Morla, l’ex ‘Pibe de oro’ chiede perdono per quanto detto dopo Colombia-Inghilterra. Maradona, nel corso di un programma televisivo, aveva sostenuto che “c’è stato un furto ...

Mondiali 2018 - Infantino : “cambiata la percezione della Russia” : I Mondiali stanno cambiando la percezione della Russia, specialmente in occidente. Lo ha detto il presidente della Fifa, Gianni Infantino, al forum Sport and the future, a Mosca. La fase a gironi dei Mondiali si è conclusa ieri, le prime partite a eliminazione diretta si giocheranno domani. “Finora è stato un evento fantastico, il che dimostra che la Russia è un paese molto accogliente e molto caloroso. Questa Coppa del mondo sta ...

Mondiali Russia 2018 : Putin e Infantino hanno giocato a calcio sulla Piazza Rossa : Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente Fifa Gianni Infantino hanno giocato a calcio sulla Piazza Rossa, segnando un gol a testa. Lo comunica la Tass. Putin e Infantino hanno fatto due tiri in porta durante l’inaugurazione di un torneo tra squadre giovanili sulla Piazza Rossa. Alla partita iniziale hanno partecipato alcune stelle del calcio internazionale come il portiere spagnolo Iker Casillas e l’ex difensore del ...

Mondiali : Fifa - Infantino si ricandida : ANSA, - MOSCA 13 GIU - Gianni Infantino ha annunciato la sua ricandidatura alla presidenza della Fifa in vista delle elezioni che si terranno il 5 giugno dell'anno prossimo a Parigi. Durante il ...

Mondiali : Infantino - Fifa in piena salute : ANSA, - MOSCA, 13 GIU - La Fifa era sull'orlo del disastro due anni e mezzo fa, ma ora l'organizzazione funziona e continua a crescere in maniera eccellente. Lo ha detto il presidente della Fifa ...

Mondiali - Infantino : “il calcio conquisterà la Russia” : Il calcio “conquistera’ la Russia” in occasione dei Mondiali. Lo ha detto il presidente Fifa Gianni Infantino, aprendo il congresso Fifa in cui oggi si decidera’ il paese ospitante del Mondiale 2026. Lo riporta la Tass. “La Russia ha una caratteristica particolare, non e’ mai stata conquistata. La novita’ e’ che domani verra’ conquistata dal calcio, che da tempo ha conquistato il resto del ...

Mondiali : Putin - Infantino vero lottatore : Putin ha poi elogiato l'organizzazione per la sua fedeltà al principio dello "sport al di fuori della politica". Infine il presidente ha dato il benvenuto a tutti i tifosi arrivati in Russia per i ...

Mondiali - Infantino saluta la Russia : La novità è che domani verrà conquistata dal calcio, che da tempo ha conquistato il resto del mondo". Infantino ha ringraziato i cittadini Russi e gli organizzatori del torneo - che avrà inizio ...

Gianni Infantino : 'Dopo Mondiali nuove regole per calcolare ranking Uefa' : Un nuovo sistema per calcolare il punteggio del ranking Fifa 'entrerà in vigore dopo il Mondial'. Lo annuncia il numero uno dell'organo di governo del calcio mondiale Gianni Infantino, che auspica che ...

Mondiali : Infantino - la Russia è pronta : 'Il Mondiale ha questapeculiarità, di poter cambiare la percezione di una nazione intutto il mondo. E la gente vedrà la Russia come un paesediverso, che vuole essere aperto e accogliere chi arriva'.