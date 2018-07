Infantino | calcio ispiri politica

Ceferin contro Infantino per il Mondiale per Club : «Il calcio non è in vendita» : Il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin critica i piani di Gianni Infantino per il nuovo Mondiale per Club: dito puntato contro gli investitori "segreti". L'articolo Ceferin contro Infantino per il Mondiale per Club: «Il calcio non è in vendita» è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.