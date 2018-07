India | il nuovo alleato dell' Europa per affrontare la guerra commerciale

Joe Black l’Indiano italiano con il nuovo singolo Chiudetegli La Bocca : ALL MUSIC NEWS Joe Black l’indiano italiano con il nuovo singolo Chiudetegli La Bocca Giovanni Maria Vacchino in arte Joe Black nasce a Mumbay (INDIA), orfano dalla nascita trascorre i primi sei mesi di vita con le suore cattoliche con a capo la Madre Superiora : Madre Giovanna , alla quale il cantante deve il suo nome anagrafico. Adottato da una famiglia dell’alta Toscana , trascorre l’infanzia e l’adolescenza in un piccolo comune della ...

Stop per Indiana Jones 5 - il nuovo film slitta dopo il 2020 : Già quando, nel 2008, era uscito Indiana Jones e il teschio di cristallo c’era chi aveva fatto dell’ironia sull’ormai avanzata età del suo protagonista interpretato da Harrison Ford. Chissà cosa si dirà adesso, dopo le notizie che stanno emergendo sullo slittamento del nuovo film. Il quinto capitolo della saga, infatti, era previsto per il luglio 2020, ma alcune fonti vicine alla produzione fanno sapere che probabilmente si ...

F1 - il nuovo motore Mercedes preoccupa Wolff : il guaio della Force India fa scattare l’allarme : Il problema occorso alla Force India di Perez nel corso del ventisettesimo giro ha fatto scattare l’allarme in casa Mercedes, essendo un motore nuovo quello usato dal messicano La nuova power unit portata dalla Mercedes in Francia ha permesso a Hamilton di centrare il terzo successo stagionale, riprendendosi la leadership della classifica piloti a scapito di Sebastian Vettel. Photo4 / LaPresse Un risultato accolto con gioia e soddisfazione ...

Nipah : il nuovo virus che sta scuotendo l'India : Nipah henipavirus, è questo il nome e la specie del virus che sta scuotendo ora l’India e ha attirato l’attenzione del WHO. Il virus è stato scoperto la prima volta 1998 in Malesia, si è esteso fino al Bangladesh, l’India e Singapore. Il suo nome, Nipah, è stato proposto durante la sua scoperta, avvenuta in una clinica attraverso materiali derivanti da un caso umano fatale. I materiali provenivano da Kampung Sungai Nipah. Nipah è un virus ad ...

ASIA/India - Cresce la violenza anticristiana sotto il governo Modi : nuovo Rapporto : Il Rapporto della WNTA indaga anche su questioni di sviluppo in materia di istruzione, sanità, acqua e servizi igienico-sanitari, diritti territoriali, economia, bilanci, politiche fiscali, spazio ...

Indianapolis - Katie Ledecky batte se stessa. Nuovo record del mondo nei 1500 stile libero : Era dalle Olimpiadi di Rio 2016 , tre medaglie d'oro individuali, che la fuoriclasse statunitense non stabiliva un record del mondo. Quest'anno la Ledecky ha lasciato gli studi al college di Stanford ...

Maltempo - India di nuovo stravolta da tempeste di sabbia e pioggia : ancora molte vittime ad una settimana da un altro evento simile : Una violenta tempesta di sabbia e pioggia ha distrutto le case e abbattuto le linee elettriche nel nord dell’India, uccidendo almeno 14 persone, secondo i nuovi aggiornamenti. L’India ripiomba così nel panico e nella distruzione solo una settimana dopo un’altra tempesta fuori stagione, considerata la peggiore nel Paese degli ultimi 6 anni, che ha provocato morte e devastazione nella stessa area. tempeste di sabbia, pioggia e fulmini hanno ...