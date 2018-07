Incontro Trump-May come in Love Actually : "Un amico che ci bullizza, non è più un nostro amico. E siccome ai bulli bisogna rispondere con la forza, d'ora in avanti sarò pronto ad essere molto più forte". Così il premier britannico Hugh ...

The Queen e The Donald - Incontro a castello fra Elisabetta II e Trump : Ad attenderlo a Londra c’è un pallone aerostatico, un pupazzo gigante di un bebè con la sua faccia che campeggia a due passi dal Parlamento, ma Donald Trump non lo sfiorerà nemmeno. La capitale inglese lo attende pronta alla protesta venerdì 13 luglio nel pomeriggio contro le sue politiche sui migranti e il sessismo. Sono stati raccolti fondi per oltre 22 mila dollari e migliaia di firme in rete per il pallone gigante che l’amministrazione della ...

La minaccia di Trump - USA fuori dalla NATO. Incontro ristretto Consiglio atlantico : Teleborsa, - Il presidente americano, Donald Trump ha minacciato di uscire dalla NATO se gli alleati non faranno subito degli sforzi per aumentare le loro spese militari. L'inquilino della Casa Bianca ...

Trump - con Merkel grande Incontro : ANSA, - WASHINGTON, 11 LUG - "Un grande incontro", "abbiamo una relazione molto, molto buona con la cancelliera": cosi' Donald Trump dopo il faccia a faccia con Angela Merkel a margine del vertice ...

"Il vertice della NATO si svolge all'ombra dell'Incontro tra Putin e Trump ad Helsinki" - : A prescindere dalle "decisioni pratiche" della NATO che verranno prese nel vertice di Bruxelles, non si nasconderà da nessuna parte il nervosismo per il futuro incontro di Helsinki tra Donald Trump e ...

Trump al vertice Nato : "Sarà più semplice l'Incontro con Putin" : Tra il vertice Nato a Bruxelles e la visita nella travagliata Gran Bretagna della Brexit, l'incontro con Vladimir Putin potrebbe essere il momento 'più semplice' del viaggio in Europa. Il presidente ...

Trump : "Con Putin l'Incontro più facile" : Nuovo affondo di Trump all'Unione europea. Il presidente degli Stati Uniti è in partenza per il vertice NATO in programma mercoledì e giovedì a Bruxelles e poi il 16 luglio volerà ad Helsinki per ...

Dal vertice Nato all'Incontro con Putin : i sei giorni di Trump : Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in volo verso Bruxelles dove da domani parteciperà al vertice di due giorni dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord. Venerdì prossimo Trump si recherà nel Regno Unito per incontrare il Primo Ministro Theresa May. Il 15 luglio, infine, il Presidente USA volerà a Helsinki, capitale della Finlandia, dove il giorno successivo incontrerà il Presidente della Federazione Russia Vladimir ...

Finlandia - senatori USA discutono con ministro Interno Incontro Trump-Putin - : Il ministro dell'Interno finlandese Kai Mykkänen ha discusso oggi con i senatori degli Stati Uniti di sicurezza interna, propaganda internet, minacce ibride, così come il prossimo incontro tra i ...

A Helsinki il 16 luglio ci sarà l'Incontro tra Putin e Trump che preoccupa la Nato : I due comunicati sono partiti in contemporanea uno da Mosca e l’altro da Washington, attenti che anche la velocità e la puntualità non turbassero l'equilibrio dell’annuncio. Vladimir Putin e Donald Trump si incontreranno, era già stato stabilito ieri durante la visita del segretario di stato, John B

Il Cremlino ha deciso il luogo e il giorno dell'Incontro fra Putin e Trump - : L'incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump si terrà ad Helsinki il 16 luglio, ha dichiarato il servizio stampa del Cremlino. I leader discuteranno "dell'attuale situazione e delle prospettive di ...

Trump e Putin - Incontro a Helsinki il 16 luglio/ Vertice Usa-Russia - Nato : “Non vogliamo nuova guerra fredda” : Trump e Putin, incontro a Helsinki il 16 luglio per Vertice Usa-Russia. Nato esprime soddisfazione: “Non vogliamo nuova guerra fredda”. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 16:31:00 GMT)

Dazi : Ue - contatti per Incontro Juncker-Trump : Al G7 in Canada c'era stata una proposta fatta dello stesso Juncker a Trump "per mantenere i canali di comunicazione aperti" nonostante le divergenze sulla politica commerciale tra le due sponde ...

Melania Trump e Rania di Giordania - Incontro in rosa : Il gran viavai di regine alla Casa Bianca degli ultimi giorni impone a Melania Trump un dress code appropriato. Se la scorsa settimana sono arrivati in visita ufficiale i sovrani di Spagna, Felipe e Letizia, ieri è stata la volta di re Adullah II di Giordania e sua moglie la regina Rania. LEGGI ANCHEMelania Trump vs Letizia di Spagna: stili a confronto Una gara di stile importante per la Flotus che, in qualità di padrona di casa, ha accolto ...