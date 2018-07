Inchiesta sulla sanità lucana | “Pittella esclude ogni responsabilità”

Luigi Di Maio : 'L'Inchiesta sulla Lega? Credo a Matteo Salvini'. Crisi di nervi per Marco Travaglio? : In un'intervista concessa a Repubblica , Luigi Di Maio assesta un metaforico schiaffone al suo capo-ultrà, il direttore del Fatto Quotidiano , Marco Travaglio . Già, perché si parla di magistratura e, ...

Basilicata - Inchiesta sulla sanità : governatore Pittella ai domicilairi : Il provvedimento gli è stato notificato dalla Guardia di Finanza che ha eseguito altre 29 misure restrittive

Di cosa è accusato il governatore della Basilicata nell'Inchiesta sulla sanità : Articolo aggiornato alle ore 13,54 del 6 luglio 2018. Arresti domiciliari per il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella: il 59enne esponente dl Pd, alla guida della regione dal 2013, è fra le 30 persone sottoposte a misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta per reati contro la Pubblica amministrazione. In particolare sarebbero coinvolti nell'inchiesta della Procura di Matera per ...

Marcello Pittella arrestato. Il presidente della Regione Basilicata ai domiciliari per un'Inchiesta sulla sanità : Il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella del Pd, è agli arresti domiciliari. Il provvedimento gli è stato notificato dalla Guardia di Finanza che ha eseguito altre 29 misure restrittive nell'ambito di un'inchiesta sul sistema sanitario lucano. Persone coinvolte "a vario titolo in fatti riconducibili a reati contro la Pubblica amministrazione". L'attività "vede impegnati, allo stato, circa cento tra uomini e ...

La voce degli insegnanti : la nostra Inchiesta sulla scuola : Cari insegnanti, questi mesi non si è fatto altro che parlare delle possibili proposte che andrebbero ad incidere in maniera più o meno significativa sulla scuola e su chi vi lavora. Perché invece non chiedere proprio a voi, gli insegnanti, cosa esattamente sarebbe necessario fare per la scuola? Abbiamo dunque rivolto in alcuni gruppi scolastici di […] L'articolo La voce degli insegnanti: la nostra inchiesta sulla scuola proviene da ...

Migranti - archiviata l'Inchiesta sulla Ong : «Il soccorso in mare non è reato» : Nessun processo per i volontari della Sea-Watch. Il Gip di Palermo accoglie la richiesta della Procura antimafia: l'assistenza a Migranti in difficoltà è un obbligo previsto dalla legge Minacce e torture in Libia, condannato a dieci anni di carcere l'aguzzino dei Migranti " Msf, stop dopo le minacce: chi e perché vuole fermare i volontari"

Genova - perquisizioni alla Sparkasse di Bolzano : è la banca chiave dell'Inchiesta sulla Lega : I finanzieri hanno prelevato documenti nella sede centrale della cassa di risparmio che è al centro anche della nuova inchiesta per riciclaggio

Bode Miller - muore annegata figlia di 19 mesi/ “Siamo più che devastati” : aperta Inchiesta sulla tragedia : Bode Miller, muore annegata figlia di 19 mesi: “Siamo più che devastati”. Il dolore dello sciatore olimpico su Instagram. Intanto è stata aperta inchiesta sulla tragedia(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 10:24:00 GMT)