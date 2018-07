In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 luglio | Sui diciotto componenti dell’Ufficio di

In Edicola sul Fatto del 12 luglio : Davigo superstar - cambia tutto anche nella magistratura : Urne aperte Csm, Davigo è il più votato. Ma crescono i conservatori Oltre al magistrato simbolo di Tangentopoli, viene eletta al Consiglio superiore anche Micciché (magistratura Indipendente) sostenuta dall’ex sottosegretario Cosimo Ferri di Antonella Mascali I ministri Salvini di Marco Travaglio La notizia che Matteo Salvini ha spiccato un mandato di cattura, a carico dei migranti ammutinati sul rimorchiatore Vos Thalassa prima di essere ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 luglio : Pure la Lega difende i vitalizi. Minaccia di bocciare la delibera che taglia le pensioni d’oro ai deputati : Scaramucce – Domani si decide sulla delibera dei Cinque Anche la Lega Minaccia Fico: “Così i vitalizi non li votiamo” Davanti alle telecamere Luigi Di Maio garantisce che “questa è la settimana in cui saranno tagliati i vitalizi alla Camera”. E l’ultima parola di Matteo Salvini sul tema è che “prima si tagliano e meglio è”. Dietro le quinte però tra gialli e verdi la tensione non è mai stata tanto alta. I leghisti ce […] di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 luglio : Tutti quelli con la scorta. Da Boschi a Gasparri - da Rotondi a Vespa : 560 vip protetti da 2100 agenti : Sicurezza – Quasi 2.500 uomini per 560 personalità “Giù le mani dalla mia scorta”. Viaggio tra i vip sotto protezione Dossier – Da Gasparri a D’Alema, chi ha resistito ai tagli. E giornalisti star, più a rischio dell’ex pm Ingroia di Alessandro Mantovani Sotto la maglietta di Marco Travaglio Fra i testimonial in maglietta rossa della campagna lanciata da don Luigi Ciotti, trovo decine di amici che hanno partecipato a tante ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 luglio : : Il caso Decreto dignità, scontro Di Maio-B. La Lega resta zitta Lavoro – Il leader di Forza Italia attacca il governo: “Punisce le aziende”. I leghisti non commentano. Domani comincia l’iter in Parlamento di Paola Zanca Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio L’economista di riferimento. “Tutti in tv si chiedono dove troverà questo governo i soldi per mantenere le promesse elettorali. Basterebbe che il precedente governo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 luglio : Italia-Libia - nuovo patto per fermare chi parte via mare : Accordi Italia-Libia tornano amiche. Riecco i respingimenti La visita del ministro degli Esteri Moavero a Tripoli resuscita il Trattato firmato nel 2008 da Gheddafi e Berlusconi di Pierfrancesco Curzi Correnti (d’aria) di Marco Travaglio Si pensava che, fra i due contraenti del patto di governo giallo-verde, i più predisposti alla cazzata e all’autogol fossero i 5Stelle, che non hanno mai governato. Viceversa la Lega l’ha Fatto già tre ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 luglio : Esce Dell’Utri - entra Pittella : Roma “Dell’Utri rischia di morire”. I giudici lo mandano a casa La Sorveglianza concede i domiciliari al fondatore di Forza Italia: “La patologia cardiaca si è aggravata” di Valeria Pacelli Peli superflui di Marco Travaglio Leggo sempre Michele Serra, perché siamo un po’ amici e perché lo trovo intelligente anche quando non lo condivido. Cioè quasi sempre, specialmente nell’ultima fase depresso-bartaliana (è tutto sbagliato, è tutto da ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 luglio : Il Senato fa melina per difendere i suoi vitalizi : “Sentiamo il Consiglio di Stato” : Due velocità vitalizi, ancora un intoppo. Casellati si mette di traverso Alla Camera è scaduto il termine per gli emendamenti. Ma il Senato è in alto mare: adesso sentirà Boeri e il Consiglio di Stato di Luca De Carolis Carroccio al cartoccio di Marco Travaglio Le indagini politiche, i processi politici e le sentenze politiche non esistono, dunque la Lega di Salvini ha torto marcio quando le evoca sull’ordinanza della Cassazione che ha ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 luglio : Intanto il Csm e l’Anm si schierano in difesa del Quirinale e della Procura di Genova : “Sono toni inaccettabili” : L’inchiesta “Attacco alla democrazia”. La Lega tira in mezzo il Colle I 49 milioni – Panico per il verdetto dei magistrati: Salvini incarica Giorgetti di scrivere una lettera per essere ricevuto al Quirinale di Ferruccio Sansa e Davide Vecchi Camicie rosso-nere di Marco Travaglio Come direbbe il nostro guru preferito, Quelo, c’è grossa crisi nel Giornale Unico dell’Apocalisse. Un mese fa, le mejo penne del bigoncio ci avevano ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 luglio : Salvini ridotto sul lastrico. “Bloccare 49 milioni ovunque essi siano” : Il caso La Cassazione contro la Lega: “Confiscare i soldi ovunque” Grana – I giudici motivano il sequestro dei 49 milioni della truffa di Bossi e Belsito. Ma nel frattempo il Carroccio si è sdoppiato e le casse sono vuote di Tommaso Rodano É saltato il tappo di Marco Travaglio In due mesi e mezzo, due sentenze di Corte d’Assise – Palermo sulla Trattativa e Caltanissetta nel Borsellino-quater – hanno ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 luglio : Governo “di destra” fa cose di sinistra : meno precarietà e spot ai biscazzieri : Decreto dignità Di Maio si prende la scena: “Licenziamo il Jobs Act” Ok al testo. Stretta più forte sui contratti a termine. La parte fiscale (cara alla Lega) si sgonfia: mancavano le coperture di Carlo Di Foggia I fascisti rossi di Marco Travaglio In attesa di studiare nel dettaglio il primo decreto del Governo Conte, battezzato “Dignità” dal vicepremier Di Maio e varato ieri dal Consiglio dei ministri, abbiamo già la netta sensazione che ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 luglio : Il vertice – Ecco come Conte e Moavero useranno le decisioni del Consiglio europeo : Il retroscena Così l’Italia utilizzerà l’accordo Ue: soldi, Ong e aiuti in Africa La strategia – Il premier Conte e il ministro degli Esteri Moavero useranno le conclusioni del Consiglio per coinvolgere gli altri Stati di Stefano Feltri e Carlo Tecce Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Boldrivoluzione. “Gli italiani, incluso chi ha votato 5Stelle per disperazione, si renderanno conto che a sinistra c’è fermento, che ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 luglio : Libia - 500mila pronti a partire. Fico : “Non chiuderei porti a Ong” : Mediterraneo Open Arms verso Barcellona. Solo una nave Ong in zona Soccorsi – L’imbarcazione catalana salva altri 59 migranti, tra cui siriani e palestinesi, in acque libiche: “Da Tripoli non rispondono”. A Malta soltanto Seawatch3 di Cosimo Caridi e Andrea Palladino Meglio di niente di Marco Travaglio Ma abbiamo vinto o abbiamo perso? In una politica ridotta a derby calcistico, che scambia il vertice europeo per una partita dei ...