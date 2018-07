In arrivo il supporto al Dolby Vision per Xbox One S e Xbox One X

Honor Note 10 in arrivo con il supporto all’intelligenza artificiale : Nelle scorse ore in Rete è stata pubblicata una nuova immagine teaser di Honor Note 10, la quale ci conferma che lo smartphone supporterà l'AI L'articolo Honor Note 10 in arrivo con il supporto all’intelligenza artificiale proviene da TuttoAndroid.

Kena Mobile annuncia il supporto alla rete 4G : in arrivo presto : Kena Mobile, l'operatore virtuale italiano, ha da poco comunicato il suo impegno per portare il 4G nelle sue offerte mediante un aggiornamento del suo sito web. L'articolo Kena Mobile annuncia il supporto alla rete 4G: in arrivo presto proviene da TuttoAndroid.

Steam Link App : in arrivo il supporto Bluetooth LE : La beta di Steam Link App porta con sé l’introduzione del supporto ai controller Steam tramite connessione Bluetooth Low Energy. Play Everywhere Steam Link App nasce con l’idea di espandere l’universo del gioco alle piattaforme iOS e Android; tramite l’App prodotta da Valve è possibile accedere alla propria libreria e giocare i titoli preferiti su dispositivi portatili. L’integrazione dei protocolli di gestione per le connessioni Bluetooth Low ...

Outlook : in arrivo il supporto a Microsoft Pay e alle schede adattive : Microsoft, al Build 2018, ha annunciato svariate novità per il client desktop di Outlook come il supporto a Microsoft Pay e alle schede adattive su cui l’azienda afferma di voler investire molto. schede adattive Le schede adattive, già presenti in Outlook.com, arriveranno a breve anche nel programma WIN32 consentendo agli utenti di interagire fra di loro. Molte conversazioni lavorative richiedono delle azioni ben definite come ...