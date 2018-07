Impero romano contro Britannia | il primo Mondiale di calcio si gioca nel III secolo a C

Impero romano : Dai ghiacci della Groenlandia la vera storia economica : Sembra incredibile ma è tutto vero. La verità sulla storia economica dell’Impero di Roma conservata nei ghiacci della Groenlandia. Questa sorprendente realtà è emersa da una ricerca storico-archeologica, pubblicata sulla rivista specializzata “Proceedings of the National Academy of Sciences”. Gli studi storici si sono concentrati su una calotta di antichi ghiacci della Groenlandia e, per una volta, non sull’analisi di antichi ...