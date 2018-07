ILARY BLASI | ABITO ADERENTE E CURVE MOZZAFIATO Dal canto alla danza | Il suo balletto

ILARY BLASI - abito aderente e curve mozzafiato/ Il look al Wind Summer Festival 2018 : conquista il web : Ilary Blasi si conferma icona si stile anche nel corso della seconda puntata del Wind Summer Festival 2018. Ecco la foto del suo look e il parere dei tanti telespettatori sui social(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 22:19:00 GMT)

Balalaika - ILARY BLASI massacrata di insulti : come si è conciata per andare in onda : Ha fatto discutere l'ultima apparizione di Ilary Blasi a Balalaika su Canale 5. Stavolta nel mirino dei fan non c'erano le trasparenze della conduttrice, ma proprio la sua scelta estetica.

ILARY BLASI : «Col calcio me la cavo... ma preferisco il rock» - : Chi sceglie? «Qual è la squadra più forte del mondo?». Non saprei... la Francia? «Ecco, allora tifo Francia. Mi piace vincere facile». Neppure il tempo di finire con «Balalaika» che è già in tv con ...

Ascolti tv di ieri : flop Superquark e record per Balalika con ILARY Blasi : Nuovo appuntamento con la rubrica degli Ascolti della giornata di ieri, mercoledì 11 luglio, la quale è stata caratterizzata dalla nuova semifinale dei Mondiali 2018 tra Croazia e Inghilterra che ha monopolizzato il prime time. A seguire ottimo risultato per la trasmissione Balalaika condotta da Ilary Blasi e Nicola Savino che ottiene il 21% di share, superando nettamente la trasmissione Superquark, che su Raiuno registra uno dei peggiori ...

Grande Fratello Vip 3/ Ecco quando inizia - la data ufficiale : ILARY BLASI - “macchina complicata…” : Grande Fratello Vip 3, Ecco quando inizia il reality show più spiato della televisione italiana, la data ufficiale: Ilary Blasi, “macchina complicata…”, le ultime.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 03:05:00 GMT)

#WindSummerFestival – Seconda serata del 12 luglio 2018 – Con ILARY Blasi. Gli ospiti e la scaletta della serata. : Estate, ossia musica e divertimento. Per il sesto anno consecutivo, Canale 5 torna a proporre il Wind Summer Festival. Dopo un anno d’assenza, l’evento ritorna ad essere curato da Fascino insieme con l’onnipresente F&P Group, e con la partnership radiofonica di Radio 105, emittente principale del gruppo Radio Mediaset. Cambia, dopo cinque edizioni, la conduttrice dell’evento, che quest’anno sarà Ilary Blasi, ...

ILARY BLASI AFFOSSA CRISTIANO RONALDO/ La domanda a Sacchi : "Quale il miglior Ct del Mondiale?" : ILARY BLASI AFFOSSA CRISTIANO RONALDO a Balailaka: la battuta della conduttrice scatena le critiche del popolo del web che prende di mira anche Francesco Totti.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 23:15:00 GMT)

ILARY BLASI e Nicola Savino ancora insieme : Balalaika chiude domenica? : Balalaika, Ilary Blasi e Nicola Savino in onda anche domenica? Stanno volgendo al termine i Mondiali di Russia 2018 trasmessi quest’anno, per la prima volta, da Mediaset. Stasera Canale 5 trasmetterà la seconda semifinale Croazia-Inghilterra ed eleggerà la finalista che si scontrerà domenica alle 17 a Mosca contro la Francia. Non mancherà quindi, fra poche ore, anche l’appuntamento con Balalaika, lo show di seconda serata condotto da Ilary ...

ILARY BLASI e la delusione Balalaika : «Io e Belen pesci fuor d'acqua...» : Il lavoro fatto è stato comunque buono: 'Alberto Brandi e Monica Bertini sono due pozzi di scienza. Diego Abatantuono e il Mago Forest hanno messo su un ping pong che mi fa morire dal ridere. Ma la ...