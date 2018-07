Il tumore al cervello lo spegne | ma lo scienziato torna genio | il “miracolo” di Giovanni

fanpage

: Un tumore al cervello diagnosticatole a 11 anni. Ma Valentina, dopo essersi trasferita a #Rimini e aver ritrovato l… - romagnamamma : Un tumore al cervello diagnosticatole a 11 anni. Ma Valentina, dopo essersi trasferita a #Rimini e aver ritrovato l… - mdipatrizi5 : @pestapere @Amaro57024721 come la sognava un signore che poverino aveva un tumore al cervello -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Prima riusciva a compiere equazioni matematiche quasi impossibili, poi la malattia lo ha invalidato al punto da non essere più in grado neanche di leggere o scrivere. MaFilocamo, 39 anni, non si è dato per vinto ed è ripartito da zero. E dopo la riabilitazione ha discusso la tesi di dottorato.