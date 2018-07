Il tuffo alla Fantozzi? Lo fa questo ragazzo | si lancia dalla banchina | ma l’atterraggio

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 luglio 2018) Non siamo a Capri ma in Norvegia, tuttavia ildiricorda incredibilmente quello del ragionier Ugo. Non avrà il costume ascellare ma ilin questione sidal molo e atterra di schiena sulla cabina di una barca, scivola e di faccia cade sul ponte. Dopo essersi rialzato raggiunge barcollando il bordo dell’imbarcazione e facendo leva riesce a discostarla dal molo quel tanto che basta per lasciarsi cadere sfinito in acqua. L'articolo Il? Lo fa: si, ma l’atterraggio non è per niente morbido proviene da Il Fatto Quotidiano.