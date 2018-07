Il tè verde più pregiato del Giappone e la sua cerimonia

L'alert di Visco al governo gialloverde : "Prudenza - siamo più vulnerabili di dieci anni fa" : La stella polare che deve guidare chi ha in mano l'agenda economica del Paese si chiama equilibrio. Niente azzardi. Servono, al contrario, prudenza e lungimiranza. Dal palco dell'assemblea annuale dell'Abi, il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, lancia un chiaro alert al governo gialloverde: occorre porre "attenzione all'equilibrio dei conti pubblici e alla necessità di tenere sotto controllo la dinamica del rapporto tra ...

Mezz'ora di Internet gratis per tutti e una PA più smart : la via digitale del governo giallo-verde : ...parlamentare sull'innovazione è proprio quella richiamata da Antonio Palmieri per evidenziarne il valore aggiunto di 'uno spazio libero' dove i parlamentari si confrontano 'non per fare politica ma ...

Mezz'ora di Internet gratis per tutti e una PA più smart : la via digitale del governo giallo-verde : Dal no alla tentazione dell'utopismo digitale all'auspicio di un confronto libero invece da ideologie di parte - come accade di solito in ambito di Intergruppo parlamentare - metodo quanto mai opportuno quando si lavora su sviluppo e cultura. Sono i temi intorno ai quali si è sviluppato il dibattito nel panel sull'agenda di legislatura, nel corso dell'Internet day per la presentazione del quarto ...

Def - semaforo verde alla Camera. Chiesto stop aumenti IVA e più flessibilità all'Europa : Con 330 voti favorevoli e 242 contrari , quattro gli astenuti, l'aula della Camera ha approvato la risoluzione presentata da M5s e Lega al Documento di economia e finanza 2018

Def - semaforo verde alla Camera. Chiesto stop aumenti IVA e più flessibilità all'Europa : Messi, dunque, nero su bianco i desiderata di Lega e M5s per quanto riguarda il Documento di economia e finanza, che sta concludendo il suo iter parlamentare. Nella risoluzione sul Def portata in ...

Def - semaforo verde alla Camera. Chiesto stop aumenti IVA e più flessibilità all'Europa : Reddito cittadinanza centrale, ma no all'assistenzialismo - Nella strategia di politica economica del governo "il reddito di cittadinanza, volto a contrastare le sacche di povertà presenti in Italia ...

Basta cannucce di plastica Wimbledon è più verde : LONDRA - Il torneo di tennis più famoso del mondo, un classico dell'estate inglese, non sarebbe lo stesso senza un sorso di Pimm's, il cocktail più 'British' che esista, da servire in un bicchierone di gin, liquore, menta, frutta e ghiaccio. Ma ...

L'Aula sempre più grigia del governo giallo-verde : La crisi generale della politica passa anche da qui, dall'offuscamento del Parlamento. Problema datato da anni e non certo portato in dote dagli ultimi arrivati Conte, Di Maio e Salvini. Persino la ...

Parco di Tor Marancia il più grande polmone verde di Roma : Inaugurati i primi 35 mila metri quadrati del Parco di Tor Marancia, nell’VIII Municipio, che con i suoi circa 200

La vita è più bella con la cura di fiori e verde : Che cos'è e che cosa rappresenta il verde nel nostro quotidiano? Può essere un impiccio o un'opportunità, un'allergia o può essere qualcosa di molto bello, ma solo da guardare. Ho voluto provare a ...

[L'intervista] Il 50% della Flat tax gialloverde in tasca al 10% più ricco. Agli altri andrebbero le briciole : Per far ripartire l'economia non sarebbe stato meglio puntare sugli investimenti anziché sul tAglio delle tasse? "In realtà questi 50 miliardi di euro al momento non ci sono. Per averli bisognerebbe ...

Detox e Superfood in vista dell’Estate : zenzero e verdure a foglia verde i più amati : Si lo sappiamo è sempre la stessa storia, ma alla fine dei giochi è quella più veritiera. Nei mesi più freddi, complici i maglioni, i cappotti e chi più ne ha più ne metta, il mangiare poco regolare, la voglia di cibi calorici e la poca attenzione alimentare hanno portato chili di troppo e pesantezza che ora ci sembra difficile da eliminare. E da qui il panico pre-estivo che porta la maggiorate di noi alla ricerca della dieta salva costume e ...

Ancora un successo per la Festa di Primavera nella scuola più verde della città : Una forma mentis che va creata in primis a scuola, dove i ragazzi vengono formati, e poi ha concluso nel mondo del lavoro".