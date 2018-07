Il talco causava il cancro | un’altra condanna per Johnson’s

vanityfair

(Di venerdì 13 luglio 2018) Ancora unaper Johnson & Johnson. La nota azienda americana produttrice delpiù famoso del mondo dovrà risarcire ventidue donne, per un totale di quasi 5 miliardi di dollari (4,14 miliardi di dollari per danni punitivi e 550 milioni per danni compensativi). L’accusa è diovarico causato dalla presenza di asbesto (amianto) nel. A stabilirlo è la giuria di St. Louis, in Missouri, dopo un processo durato cinque settimane e durante il quale sono stati ascoltati i pareri di numerosi esperti. La multinazionale non ci sta e annuncia che ricorrerà in appello. «Il verdetto è il prodotto di un processo fondamentalmente ingiusto», ha dichiarato Carol Goodrich, portavoce dell’azienda americana. «I prodotti della società non contengono asbesto e non causanoalle ovaie. I diversi errori presenti in questo processo sono stati peggiori di quelli nei ...