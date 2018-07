“Il sesso con Belen Rodriguez?” Alla domanda hot Andrea Iannone risponde così Giudicate

“Il sesso senza consenso esplicito è sempre stupro” - ok alla nuova legge in Svezia : “Il sesso senza consenso esplicito è sempre stupro”, ok alla nuova legge in Svezia Introdotto un meccanismo fondamentale per il quale la passività della vittima non sarà più considerata una forma di partecipazione. Dopo anni di polemiche e casi controversi, la Svezia si allinea così ad altri paesi dell’Unione Europea. “Il sesso deve essere volontario. […] L'articolo “Il sesso senza consenso esplicito è sempre stupro”, ok alla ...