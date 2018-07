Il Self Care Forum fa tappa in Veneto | l’automedicazione responsabile un’opportunità per

meteoweb.eu

(Di venerdì 13 luglio 2018) Educazione alla cura della propria salute attraverso, adozione di corretti stili di vita e un usodei farmaci sono gli strumenti fondamentali per il benessere e la salute dei cittadini, oltre che elementi importanti per sostenere una allocazione della spesa sanitaria pubblica efficace ed efficiente. Questi i temi al centro dell’incontro che si è tenuto oggi a Padova, organizzato da ASSOSALUTE (Associazione nazionale farmaci di automedicazione, parte di Federchimica), in collaborazione con Azienda Zero, e che ha visto la partecipazione di stakeholder e istituzioni rappresentative della sanità veneta, di Cittadinanzattiva e dei Presidenti regionali e provinciali di ASSOFARM, Farmacie Unite, Federanziani, FIMMG, FOFI e Ordine dei farmacisti. L’incontro si inserisce in un ciclo di eventi regionali, i «», promossi da Assosalute, che hanno ...