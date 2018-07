Il segreto cambia orario e passa alle 18 45 | anticipazioni trame dal 16 al 21 luglio

Pd - partito del disastro. Piano segreto : per non sparire cambia nome : Serve quello che nel marketing chiamano restyling del marchio, del brand. Non si tratta di fare un altro partito, di 'rottamare' il Pd, operazione ad altissimo rischio e con poche certezze. Quanto, ...

Il segreto : il 2 e il 6 luglio la soap cambia canale e orario per i Mondiali di Russia 2018 : Nei giorni 2 e 6 luglio non andrà in onda l'appuntamento pomeridiano di canale 5, la soap si sposterà in prima serata su Rete 4.

Palinsesto soap : Il segreto resta su Canale 5 - cambiamenti per Una Vita : Il Segreto resta su Canale 5, ma approda per qualche giorno su Rete 4, Una Vita novità Il Segreto non lascia Canale 5. I telespettatori affezionati alle vicende legate agli abitanti di Puente Viejo, potranno continuare a seguire le puntate come consueto. Vi avevamo noi stessi rivelato che la produzione Mediaset aveva preso una decisione […] L'articolo Palinsesto soap: Il Segreto resta su Canale 5, cambiamenti per Una Vita proviene da ...

Il segreto : Mediaset - dal 4 giugno - cambia l'orario della soap - i dettagli Video : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato agli spoiler e alle informazioni su Il Segreto di Puente Viejo [Video], la serie iberica scritta da Aurora Guerra. Le ultime novita' ci rivelano che lo sceneggiato subira' alcuni cambiamenti sia nella programmazione che negli orari. Venerdì scorso si è conclusa una nuova stagione di Uomini e Donne e al suo posto verra' mandata in onda la seconda stagione di Victor Ros con Megan Montaner. Questo ...

IL segreto dal 4 GIUGNO cambia orario (ma non solo) - ecco i dettagli : Novità in arrivo per gli aficionados delle soap opera e telenovelas di Canale 5, con una serie di modifiche nella programmazione che noteremo sin dai prossimi giorni. Beautiful, Una vita e Il SEGRETO sospese al sabato Prima di tutto, viene sospesa la messa in onda al sabato di tutte le soap e dunque, già dal 2 GIUGNO, non troveremo più gli appuntamenti “bonus” con Beautiful, Una vita e Il SEGRETO che facevano da traino a Verissimo. ...