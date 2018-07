Il ruolo dell’intelligenza artificiale nei Mondiali di calcio 2018

laragnatelanews

(Di venerdì 13 luglio 2018) L’intelligenza(AI) e le tecnologie di machine learning stanno rapidamente trasformando il nostro modo di sperimentare il mondo. Il campionato calcistico internazionale più atteso amplifica le emozioni dei tifosi di ogni squadra, ma probabilmente pochi tra questi riflettono su come l’intelligenzaincida sulle partite. Eppure, siamo di fronte a tecnologie all’avanguardia che cambiano sia il modo di giocare che quello di guardare gli incontri, nonché le modalità di previsione dei loro risultati. Cerchiamo di capire come queste innovazioni contribuiscono a trasformare ilinternazionale e quali altri contesti stanno rivoluzionando. Estrazione dei dati: cambiare le modalità di gioco A maggio, la FIFA ha annunciato che ogni squadra del campionato avrebbe potuto disporre di due tablet durante le partite: uno per l’analista di squadra che ...