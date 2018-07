Il Real vuole riportare a Madrid James Rodriguez

Calciomercato - il Real Madrid vuole Milinkovic-Savic della Lazio : il piano di Jorge Mendes : Jorge Mendes non si ferma ma rilancia, tenendo fede a quella che è la sua etichetta di super agente del calcio europeo. Dopo aver concluso la trattativa che ha portato Cristiano Ronaldo alla Juventus, ...

Ora Li Yonghong vuole Realizzare una 'plusvalenza' dalla sua uscita dal Milan : Rossoneri Champion Investment Lux , società partecipata da Elliott che controlla Rossoneri Sport Investment Lux, proprietaria del Milan, ha cambiato gli amministratori. Li appare ormai fuori, se non ...

Ora Li Yonghong vuole Realizzare una 'plusvalenza' dalla sua uscita dal Milan : Ultimi giri di valzer per Li Yonghong. Il misterioso uomo d’affari sta cercando di non farsi spennare da Elliott, che è sempre più chiaramente il nuovo proprietario del Milan. Il fondo americano ha avviato la procedura di escussione del debito ed entro pochi giorni subentrerà 'ufficialmente' all’imprenditore cinese nella guida del club rossonero. A confermarlo all’AGI sono fonti vicine alla ...

Ronaldo rifiuta 200 mln : CR7 vuole solo la Juve. Ma il Real... : Cristiano Ronaldo ha rifiutato un'offerta da 200 milioni biennali che gli aveva portato sul tavolo Jorge Mendes. CR7 vuole solo la Juventus. Ma Florentino Perez detta un'ultima condizione per la cessione Segui su affaritaliani.it

Il Real attacca Ronaldo : 'Dica ai tifosi che vuole andare via' : Il piano finanziario per l'acquisto da parte della Juve, in un'operazione valutata in 120 milioni, c'è. L'impegno di Cristiano Ronaldo pure. Alla Casa Blanca danno l'addio di CR7 un dato di fatto e, ...

Municipi : Il Comune vuole indicatori Reali per dare risorse : Roma – Una serie di indicatori per una piu’ “corretta e oggettiva” redistribuzione delle risorse ai Municipi. In sostanza, dei criteri che aiutino l’amministrazione a stabilire i reali fabbisogni dei territori, per poter razionalizzare ed efficientare la spesa. È quanto prevede la proposta di delibera 81 a firma Monica Montella (M5s), che oggi ha avuto il parere favorevole della commissione Bilancio di Roma Capitale ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Calciomercato - CR7 vuole i bianconeri : la richiesta del Real Madrid : La Juventus pensa a Cristiano Ronaldo: il portoghese in uscita dal Real Madrid è il grandissimo sogno bianconero, ma le cifre dell'operazione sono spaventose e forse fuori portata(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 13:10:00 GMT)

Calciomercato : Hazard vuole andare al Real Madrid : Calciomercato– Sirene spagnole per Eden Hazard. Secondo il britannico ‘Daily Mail’ il centrocampista offensivo del Chelsea non ha intenzione di rinnovare coi ‘blues’, all’orizzonte si delinea la volontà del nazionale belga di trasferirsi al Real Madrid. L'articolo Calciomercato: Hazard vuole andare al Real Madrid sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato Real Madrid - Kovacic vuole giocare : 'È meglio se lascio il Real Madrid' : Mateo Kovacic chiede spazio. Dopo tre anni di crescita al Real Madrid, il centrocampista croato - relegato al ruolo di sostituto nella sua nazionale al Mondiale - è pronto a lasciare i Blancos, per ...

Napoli - il VillarReal punta Albiol. Ma lui vuole restare : Mentre Kalidou Koulibaly ha "ufficializzato" Maurizio Sarri quale nuovo allenatore del Chelsea, in casa Napoli tutti temono che, non appena davvero sederà sulla panchina dei Blues, il tecnico possa ...

Hazard - assist al Real Madrid : 'Se mi vuole sa cosa deve fare' : ROMA - ' Il Real Madrid può interessarmi, tutti lo sanno, ma se non mi vuole è inutile parlarne. Se invece mi vuole, sa cosa deve fare '. Intervistato da 'L'Equipe', Eden Hazard strizza l'occhio ai ...

Elon Musk vuole un tunnel sotto Chicago (ma forse il progetto è irRealizzabile) : The Boring Company, una delle aziende di Elon Musk, vuole costruire un tunnel sotterraneo che colleghi i 27 chilometri che separano il centro della città dall’aeroporto di Chicago, O’Hare. I minibus che transiteranno raggiungeranno la velocità di 240 chilometri orari e giungeranno a destinazione in circa 10 minuti, un quarto dei 40 minuti necessari oggi. Nei piani di Musk partirà un veicolo ogni 30 secondi, con l’obiettivo di spostare fino a ...