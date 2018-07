Il preoccupante senso di giustizia del governo gialloverde

ilfoglio

: @TristeMietitore Proprio per questi motivi la mia TL comprende persone che non la pensano come me, voglio comunque… - Jessica97737031 : @TristeMietitore Proprio per questi motivi la mia TL comprende persone che non la pensano come me, voglio comunque… - Michele11480422 : leone da tastiera tale Ugo Giangrieco che prima insulta con un tw isterico e convulso e poi mi blocca .La situazion… - _pierini_ : Da amico di Israele condivido le preoccupazioni di @PresidentRuvi per i contenuti del disegno di legge sull'identit… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Trionfo di Davigo, dunque della presunzione di colpevolezza, anzi della certezza. Fervore di Salvini, che emette mandati di cattura nei confronti di naufraghi, per alleviare la fatica ai magistrati. Originalità e indipendenza di Bonafede, per il quale (avvertenza per il lettore: è il ministro della