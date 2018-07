Il piano del sindaco di Gorizia | Militari per controlli ai confini

Pensioni a quote - Di Maio rende ufficiale il piano del Governo : misure - ma non per tutti : Se fino all'altro ieri, cioè al 10 luglio, la riforma Pensioni di cui tanto si parlava, con le misure di quota 100 e quota 41, era solo frutto di ipotesi, indiscrezioni e voci, da ieri tutto sembra cambiato. L’intervento di Luigi Di Maio in Senato, durante l’illustrazione del piano programmatico dei suoi dicasteri, adesso che è Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ha reso ufficiali le misure in cantiere dell’Esecutivo Conte. Non che ...

piano Nazionale Assegnazione delle Frequenze tv digitale terrestre (PNAF 2018) : La delibera 290/18/CONS adotta, ai sensi dell’articolo 1, comma 1030 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio), il Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF 2018). Il Piano è stato elabora...

Ecco la nuova Brexit - dalle banche ai cittadini i 10 punti del piano May : Il documento di 98 pagine è la base del negoziato decisivo con la Ue, che si è riservata di esaminarlo prima di esprimersi. Già emergono le prime critiche:?i banchieri della City accusano la May di danneggiare le banche britanniche. Il white paper propone un’area di libero scambio per le merci con la Ue e un’Unione doganale di fatto. Finisce la libera circolazione delle persone ma Londra vuole restare aperta a businessmen, studenti e lavoratori ...

Valanga hotel Rigopiano : il 18 luglio una messa dentro l’area dell’albergo : Con l’autorizzazione della Procura della Repubblica di Pescara e della Compagnia Carabinieri di Penne (Pescara), il 18 luglio, per la prima volta, verrà celebrata una messa all’interno dell’area dell’hotel Rigopiano, che era stata sottoposta a sequestro: la cerimonia si terrà nel ricordo del 18 gennaio 2017, in memoria delle 29 vittime della tragedia. La notizia è stata resa nota sulla pagina Facebook “Rigopiano in ...

Il piano del Milan per tornare grande : le priorità sono attacco e stabilità finanziaria : Il Milan negli ultimi giorni ha vissuto momenti di forte tensione dovuti ai cambiamenti nei vertici societari: l'ormai ex patron Yonghong Li non è riuscito a trovare un acquirente al quale vendere il Milan ed i rossoneri sono finiti nelle mani del fondo Elliott, il quale aveva anticipato i soldi dovuti dal magnate cinese. Dopo questa fase, culminata col passaggio delle quote di Yonghong Li allo stesso fondo Elliott, il Milan potrebbe essere ...

Approvato all'unanimità il piano triennale per lo sviluppo del settore musicale : ... Pd, - per un settore importante quale è la musica che potrà dare grossa soddisfazione non solo agli artisti, ma anche a tutto ciò che ruota intorno a questo mondo. La normativa e questo piano ...

Calciomercato - il Real Madrid vuole Milinkovic-Savic della Lazio : il piano di Jorge Mendes : Jorge Mendes non si ferma ma rilancia, tenendo fede a quella che è la sua etichetta di super agente del calcio europeo. Dopo aver concluso la trattativa che ha portato Cristiano Ronaldo alla Juventus, ...

Tasse - il piano del governo per ridurre subito le aliquote Irpef subito : godono 9 mln di italiani : La missione è stata affidata al ministro dell'Economia Giovanni Tria , consapevole del fatto che applicare la flat tax come prevista dal contratto di governo per ora è quasi praticamente impossibile.

La promessa del ministro Bonisoli : "piano straordinario per 6mila assunzioni" : "Un piano straordinario per l'assunzione di 6 mila unità in tre anni", per colmare le croniche carenze di organico del dicastero di via del Collegio Romano. Questa la promessa del ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli durante il Question Time, fondata su numeri e calcoli ben precisi: "Una prima ricognizione sul ministero - ha spiegato - ha messo in luce che ad oggi mancano 3000 persone rispetto alla pianta organica del 2014. ...

George Clooney e l’incidente in moto - parla il conducente dell’auto : “Camminavo piano. Ho cercato di consolarlo - era spaventato” : “Camminavo piano, non sono un pirata della strada. Mi sono fermato e ho soccorso il conducente dello scooter”. A parlare così è Antonello Viglino, l’uomo che si è scontrato con George Clooney lungo la statale 125, a pochi chilometri dall’ingresso di Olbia. Il sessantottenne è stato intervistato da La Stampa per ricostruire quella che deve essergli sembrata la scena di un film. L’incidente, le cui responsabilità ...

Fca verso la piena occupazione con produzione in Italia dei 9 modelli del piano industriale : TORINO - Fca conferma ai sindacati che produrrà in Italia nove degli undici modelli previsti dal piano industriale per l'Europa e assicura che questo permetterà di raggiungere la...

Rifiuti Roma - il piano del Campidoglio : “fabbrica di materiali” per raddoppiare la quota di raccolta differenziata : Fabbriche di materiali al posto degli impianti tmb di Salario e Rocca Cencia. Roma è a un bivio, la città è ancora una volta sull’orlo di un’emergenza Rifiuti derivante (anche) dagli ultimatum che il sistema nazionale di smaltimento sta lanciando alla Capitale, da cinque anni ormai non autosufficiente. Fra gare Ama che vanno continuamente deserte, scioperi proclamati dai sindacati e pressioni sempre più forti in arrivo dalla Regione Lazio per ...