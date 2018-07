Il mondo parallelo di Fortnite dove è iniziata la stagione 5

agi

(Di venerdì 13 luglio 2018) Ieri, mentre in Italia il ministro dell’Interno bloccava una nave carica di migranti a Trapani manco fosse un magistrato; e mentre il presidente degli Stati Uniti trattava i suoi alleati come un ispettore del fisco; e mentre gli appassionati di calcio di tutto ildiscutevano su chi tifare Francia o Croazia nella finale di domenica; per oltre centotrentamilioni di persone, soprattutto adolescenti ma non solo, quasi tutti abitanti della parte delricco e sviluppato, era il giorno più atteso dell’anno. Il giorno della nuovadi Fortnite. La5. Worlds collide in Season 5! A viking ship, desert outpost, and ancient statues have appeared all over the island, changing the world of Fortnite. Hop in an ATK with your squad and uncover all new mysteries and locations. New Season, New Battle Pass: https://t.co/zxorPaoiJb pic.twitter.com/uU8gCJ4OGx ...