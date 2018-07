Il Milan risponde alla Juventus | “voi CR7 | noi CL7” | tifosi scatenati!

sportfair

: Il Milan risponde alla Juventus: 'voi CR7, noi CL7' - Sport_Fair : Il Milan risponde alla Juventus: 'voi CR7, noi CL7' - GIUSPEDU : RT @MilanNewsit: Pato risponde su un possibile ritorno al Milan: 'Perchè no?' - steteruzzi25 : RT @MilanNewsit: Pato risponde su un possibile ritorno al Milan: 'Perchè no?' -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Cristiano Ronaldo continua ad alimentare chiacchiere e confronti, ibianconeri sono in visibilio, quelli rivali invece temono la forza della Juve L’arrivo di Cristiano Ronaldo ha mandato in tilt idella, letteralmente scatenati dall’acquisto più importante della storia del club. Adesso l’obiettivo Champions League è di certo innegabile, con Allegri che intende mettere a tacere tutti gli sfottò da parte diisti ed interisti in merito al mancato raggiungimento della vittoria della coppa dalle grandi orecchie. Proprio in tal senso, sta facendo il giro del web un’immagine irridente da parte deidel: “voi CR7, noi CL7”, è il concetto espresso nella foto, con le 7 Champions Leagueiste in bella mostra. Di certo pungenti irossoneri,non resta chere con la vittoria del ...