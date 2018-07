Il Milan risponde alla Juventus | “ecco CL7” | tifosi rossoneri in delirio FOTO ...

Il Milan risponde alla Juventus : “voi CR7 - noi CL7” - tifosi scatenati! : Cristiano Ronaldo continua ad alimentare chiacchiere e confronti, i tifosi bianconeri sono in visibilio, quelli rivali invece temono la forza della Juve L’arrivo di Cristiano Ronaldo ha mandato in tilt i tifosi della Juventus , letteralmente scatenati dall’acquisto più importante della storia del club. Adesso l’obiettivo Champions League è di certo innegabile, con Allegri che intende mettere a tacere tutti gli sfottò da ...

Milan o - Cantone risponde alla procura : ''Sono stupito - rivendico la correttezza dell'Anac'' : "Forse è stata una valutazione tecnica scritta in modo non del tutto chiaro" e aggiunge: "I miei rapporti personali con Greco sono sempre stati ottimi''

Pearl Jam a Milan o - la moglie di Eddie Vedder risponde a Melania. Sulla giacca scrive 'A noi interessa - perché a te no ' : Fuori programma a Milano durante il concerto dei Pearl Jam. Jill McCormick, moglie di Eddie Vedder , è stata invitata a salire sul palco dal cantante della band per festeggiare l'anniversario del loro ...

Chiamano la figlia ‘Blu’ - Pm convoca i genitori/ Milano - “il nome non corrisponde al genere - cambiatelo” : genitori convocati dalla procura di Milano, hanno chiamato la figlia Blu che non è nome né femminile né maschile, quindi non riconosciuto per legge(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 14:54:00 GMT)