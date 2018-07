Il M5s risale con l' addio ai vitalizi La Lega vola | crolla Forza Italia E il Pd spaccato

Sondaggi politici elettorali : M5s scivola dietro la Lega - risale il PD al 19 - 6% : A pochi giorni dalla fine del mese di giugno, numerosi istituti di ricerca evidenziano il sorpasso della Lega ai danni del Movimento 5 Stelle nei Sondaggi politici . Questa volta è il turno di Tecné, secondo cui il partito di Matteo Salvini è davanti a quello di Luigi Di Maio. Il primo si trova al 27,9%, mentre il secondo è scivola to al 27,5%. C’è poi da registrare un incremento da parte del Partito Democratico, anche se resta ancora troppo ...

Sondaggi politici : gli italiani si fidano del governo Conte - M5s risale sopra il 30% : Gli italiani si fidano del governo guidato da Giuseppe Conte e pensano che la nascita di un esecutivo formato da M5s e Lega sia una soluzione nettamente migliore rispetto al ritorno al voto. Il Sondaggi o realizzato da Swg per La7 mostra, inoltre, come il M5s sia tornato sopra il 30%, rimanendo il primo partito davanti alla Lega.Continua a leggere

Lega al 28 - 5% - tallona il M5s Forza Italia ancora in calo Risale il Pd : Il Carroccio guidato da Salvini guadagna 11 punti dalle elezioni del 4 marzo. Forza Italia ancora in calo, è al 9 per cento