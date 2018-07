Il governo valuta la riforma pensioni - ma le opposizioni parlano di ‘libro dei sogni’ : Si riaccende il dibattito e lo scontro politico sul tema della riforma pensioni dopo che il Ministro del Lavoro e vice premier Luigi Di Maio ha fatto il punto della situazione sull’operato del suo dicastero ieri in Senato. Da parte del governo, tutto confermato per quanto riguarda gli interventi previdenziali in cantiere: Di Maio ha confermato tutto ciò che in questi giorni usciva fuori, indiscrezione dopo indiscrezione, su quota 100, quota 41, ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Di Maio : governo sta valutando - combinazioni non tutte convenienti (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Passo in avanti per il cumulo contributivo gratuito. tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali. La RIFORMA delle PENSIONI 2018 tra i primi punti del lavoro del Governo di Giuseppe Conte, con Movimento 5 Stelle e Lega che stanno valutando il da farsi per smontare e abolire la Legge Fornero ora vigente. Intervenuto al Senato per presentare le linee guida dei suoi dicasteri, il ...

Vaccini obbligatori - governo valuta la proroga della scadenza del 10 luglio per presentare i certificati a scuola : prorogare la scadenza del 10 luglio, data ultima per presentare “la documentazione comprovante l’effettuazione dei Vaccini obbligatori” ai fini dell’iscrizione alla scuola dell’obbligo per l’anno 2018/19. Secondo quanto scrive l’Ansa, è la prima misura in merito sul tavolo del governo, in attesa di discutere più approfonditamente “la tematica del giusto equilibrio tra il diritto all’istruzione e ...

Migranti - strappo Italia su bozza Ue. governo irritato : «Prima gli sbarchi». Conte valuta se andare a Bruxelles : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, potrebbe non andare a Bruxelles al prevertice sui Migranti per sottoscrivere una bozza già preparata. Lo sottolineano fonti di Governo, che mettono...

Bonus Diesel - il governo valuta lo stop agli incentivi : in un solo colpo guerra allo smog e 5 miliardi in più per la flat tax : Il ministero dell’Ambiente ha messo nel mirino il Bonus Diesel, per riuscire in un colpo solo a coprire parte dei costi della flat tax e cominciare la guerra allo smog cara al M5s. Il gasolio gode infatti di uno sconto fiscale rispetto alla benzina: ecco perché il prezzo alla pompa è inferiore. Riallineare le accise con la benzina porterebbe in cassa 5 miliardi di euro l’anno. E servirebbe anche a rispettare l’obiettivo della “progressiva ...

Tap - riaprire la procedura di Valutazione d’impatto ambientale : così il governo può bloccare la realizzazione del gasdotto : Revisione. È la parola che il neoministro all’Ambiente Sergio Costa ha utilizzato per il gasdotto Tap, la condotta in fase di costruzione e che dal 2020 dovrebbe immettere il gas azero nella rete italiana. Revisione perché “opera inutile”. Revisione che nel linguaggio del M5s significa solo una cosa: provare a bloccare una volta per tutte i lavori. Non spostamento dell’approdo dal Salento a Brindisi, non ridimensionamento, ché quello è il ...

governo - Napolitano : “Rapporto fra Italia e Ue è il solo banco di prova su cui valutare l’impegno del nuovo esecutivo” : Dalle vicende europee arrivano segnali “sempre più gravi e allarmanti” e per questo il nuovo Governo deve “dare risposte non retoriche ma puntuali e decise sul rapporto tra l’Italia e l’Unione”. Giorgio Napolitano, dopo il recente intervento al cuore a cui è stato sottoposto, non potrà essere presente a Palazzo Madama per il dibattito sulla fiducia al Governo Conte, ma ha voluto comunque esprimere il suo “punto di ...

Di Maio rilancia il governo Conte : 'Savona dentro ma non al Tesoro'. Colle valuta con 'grande attenzione'. Salvini : ci penso ma no a ... : 'Noi siamo disponibili, a patto che la persona individuata al ministero dell'Economia abbia la stessa caratura intellettuale, la stessa capacità di conoscenza e di contrattazione a livello europeo ...

governo - Di Maio : “Spostiamo Savona ad un altro ministero”. Salvini : “Ci penserò”. Il Colle valuta “con grande attenzione” : A sorpresa, all’87esimo giorno di crisi, il Governo politico di M5s-Lega è ancora vivo. Dopo quasi tre mesi dalle elezioni politiche e una crisi istituzionale senza precedenti consumata nello scontro tra i partiti della possibile maggioranza e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’ultimo passaggio – stretto come gli altri – è legato all’ultimo tentativo avanzato dal capo politico dei Cinquestelle, ...

