Il film con Argentero girerà anche in Valnerina

GRAN PARADISO film FESTIVAL 21 - Presentato il concorso : A ciò si affiancano nove cortometraggi e numerosi appuntamenti che puntano a far vivere il parco in tutti i modi possibili, dalla natura all'enogastronomia, dallo sport alla scienza. Il tutto a ...

Crazy - Stupid - Love : trama - cast e curiosità del film con Ryan Gosling : Scene esilaranti e grandi interpreti ci aspettano mercoledì 11 luglio su Italia 1: alle ore 21.15 va infatti in onda Crazy , Stupid , Love , commedia del 2011 diretta da Glenn Ficarra e John Requa che ha come protagonisti con interpreti tre premi Oscar – Julianne Moore, Emma Stone e Marisa Tomei – e due candidati Oscar – Steve Carell e Ryan Gosling . La coppia Stone- Gosling è stata pure protagonista del film di successo planetario ...

RETURN TO SENDER - RESTITUIRE AL MITTENTE/ Su Canale 5 il film con Rosamund Pike (oggi - 13 luglio 2018) : RETURN to SENDER - RESTITUIRE al MITTENTE, il film in onda su Canale 5 oggi, in seconda serata alle 23,30. Nel cast: Rosamund Pike e Nick Nolte, alla regia Foiad Mikati. Il dettaglio.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 11:12:00 GMT)