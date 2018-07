Il Comune concede il Poetto per i matrimoni e le unioni civili

Lega - la sindaca di Gazzada Schianno concede la sala del Comune ai neonazisti. Critiche da Anpi - Pd e anche dal Carroccio : La presentazione del libro scritto dal presidente della comunità Do.ra., che conta 54 indagati per “riorganizzazione del partito fascista”, avverrà in Comune. Dopo i post polemici su Facebook nella Giornata della memoria e aver invocato la reincarnazione di Benito Mussolini, la sindaca leghista di Gazzada Schianno, in provincia di Varese, torna a far parlare di sé. E questa volta provoca anche la reazione del suo stesso partito, con ...