Il Comparto Finanziario in Italia interrompe la serie di tre ribassi consecutivi - +0 - 32% - : Senza grandi spunti rialzisti il settore Finanziario Italiano , che ha chiuso attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l' indice EURO STOXX , che mostra un progresso moderato. Il Comparto ...

Andamento piatto per il Comparto Finanziario in Italia - -0 - 04% - - perde molto Lventure Group - -3 - 83% - : Teleborsa, - Consolida le basi precedenti il settore Finanziario Italiano. In moderato rialzo, invece, l'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Financials ha aperto a quota 12.852,51, con un movimento di ...

Limature per il Comparto Finanziario in Italia - -0 - 22% - - scambi al ribasso per Conafi - -4 - 51% - : Teleborsa, - Il Settore Finanziario Italiano sta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre l'indice EURO STOXX è senza direzione. Il FTSE Italia Financials ha esordito a ...

Limature per il Comparto Finanziario in Italia - -0 - 22% - - scambi al ribasso per Conafi - -4 - 51% - : Il Settore Finanziario Italiano sta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre l' indice EURO STOXX è senza direzione. Il FTSE Italia Financials ha esordito a quota 12.852,51, ...

Segno meno per il Comparto Finanziario in Italia - -1 - 18% - - andamento negativo per Risanamento - -3 - 11% - : Teleborsa, - Seduta in ribasso per il settore Finanziario Italiano, preannunciato dall'andamento debole dell'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Financials ha avviato la giornata a quota 12351,78, in ...

Modesto recupero per il Comparto Finanziario in Italia - +0 - 46% - - corre Banca Intermobiliare - +3 - 94% - : Teleborsa, - Performance migliore per il settore Finanziario Italiano, che si muove in aumento, rispetto all'andamento sottotono dell'indice EURO STOXX, che fa un passo indietro sul mercato. Il FTSE ...