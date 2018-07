IL CAIRO | MAXI ESPLOSIONE IN AEROPORTO Video | ultime notizie | tutta colpa del caldo

Il CAIRO - maxi esplosione in aeroporto/ Video - ultime notizie Egitto : feriti e voli bloccati - fiamme in pista : esplosione a Il Cairo, fiamme e incendio vicino all'aeroporto: ultime notizie Video dall'Egitto. Si è temuto un attentato ma è scoppiata una doppia cisterna in deposito di carburante (Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 11:22:00 GMT)