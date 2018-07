“Identica” Melania Trump | il paragone è immediato | guardate come si è vestita! Tutti i

caffeinamagazine

(Di venerdì 13 luglio 2018) La scena è ancora tutta di, che è in viaggio in Europa con il marito e presidente degli Stati Uniti Donald. Viaggio che è cominciato con il vertice Nato di Bruxelles e già lì la first lady ha attiratogli sguardi: non ce n’era per nessuna. Nemmeno per Brigitte Macron, la première dame di Francia, anche lei considerata un’icona di stile.ha sfoggiato un abito senza maniche bianco di tulle trasparente con ricami di filato alla cena delle mogli dei leader della Nato riuniti a Bruxelles per cui era stato organizzato un banchetto a parte, sempre al Musees Royaux D’Art et Historie. Per la cronaca il vestito di, firmato dallo stilista libanese Elie Saab, che è amatissimo dalle dive e dalle principesse di tutto il mondo, è in vendita online per la modica cifra di 7.450 dollari. Dopo Bruxelles, Londra. E pure nella capitale britannicaha ...