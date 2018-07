Ida Platano e Riccardo Guarnieri Temptation Island 2018 | falò di confronto nella seconda

Tempation Island - Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno violato il regolamento. Quali conseguenze? : Il regolamento di Temptation Island parla chiaro: i protagonisti non possono “spoilerare” alcunché prima della messa in onda delle puntate del già soprannominato “reality delle corna”. Questo significa che anche sui social network, dove è più difficile trattenersi tra selfie e stories, alcun riferimento allo stato attuale della coppia è ammesso: il rischio, altrimenti, è togliere l’effetto sorpresa ai telespettatori. Ebbene: Ida Platano e ...

Temptation Island anticipazioni : Ida Platano riceve la visita di GEMMA GALGANI : Nella prima puntata di Temptation Island, i telespettatori hanno potuto assistere all’inizio di una sorta di crisi tra Ida PLATANO e Riccardo Maria Guarnieri, fidanzati da sette mesi dopo essersi frequentati per tanto tempo nel trono over di Uomini e Donne. La donna, già dai primi minuti del programma, ha infatti manifestato alcune “mancanze” da parte del suo compagno. Madre del piccolo Samuele, Ida ha precisato di volere al ...

Ida Platano vuole un figlio e scoppia in lacrime - a Temptation Island tra sogni e incertezze : Tutti conosciamo il figlio di Ida Platano: si chiama Samuele, è molto piccolo perché ha tra i 7 e gli 8 anni ed è la persona più importante della sua vita. Ida si è presentata sin da subito a Uomini e Donne parlando di lui e ha sempre temuto che il suo essere madre fosse un problema per Riccardo Guarnieri. In realtà abbiamo come l'impressione che sia più lei il problema che lui: è una ragazza tanto bella e tenera quanto insicura. Nel programma ...

GEMMA GALGANI A TEMPTATION ISLAND 2018 / Rimandato alla prossima puntata l'incontro con Ida Platano! : GEMMA GALGANI arriva a TEMPTATION ISLAND 2018, perché? Le immagini diffuse da Davidemaggio svela che Ida e Riccardo vivranno un momento di crisi da subito perché...(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 00:40:00 GMT)

Ida Platano vuole un figlio e scoppia in lacrime - a Temptation Island tra sogni : Tutti conosciamo il figlio di Ida Platano: si chiama Samuele, è molto piccolo perché ha tra i 7 e gli 8 anni ed è la persona più importante della sua vita. Ida si è presentata sin da subito a Uomini e Donne parlando di lui e ha sempre temuto che il suo essere madre fosse un problema per Riccardo Guarnieri. In realtà abbiamo come l'impressione che sia più lei il problema che lui: è una ragazza tanto bella e tenera quanto insicura. Nel programma ...

Riccardo Guarnieri delude Ida Platano. Lei si consola con Davide : Temptation Island: Ida Platano delusa da Riccardo Guarnieri Questa prima puntata della sesta edizione di Temptation Island è iniziata davvero con il botto. E a far molto discutere i telespettatori sono stati subito Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Difatti il primo, una volta solo con le tentatrici ha mostrato di essere a proprio agio, dimenticando ben presto di essere “felicemente” fidanzato con la bella Ida. Tuttavia anche ...

Ida Platano E RICCARDO GUARNIERI/ Il cavaliere dimentica la fidanzata e fa battute su…(Temptation Island 2018) : Ida PLATANO e RICCARDO GUARNIERI a Temptation Island 2018: la coppia, nata a Uomini e donne, si metterà alla prova per capire se tra loro è vero amore.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 23:25:00 GMT)

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Lui già in sintonia con una single - lei in crisi! (Temptation Island 2018) : Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Temptation Island 2018: la coppia, nata a Uomini e donne, si metterà alla prova per capire se tra loro è vero amore.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 22:15:00 GMT)

Ida Platano E RICCARDO GUARNIERI/ Scenata di gelosia e lacrime per la dama : "Ho paura"(Temptation Island 2018) : Ida PLATANO e RICCARDO GUARNIERI a Temptation Island 2018: la coppia, nata a Uomini e donne, si metterà alla prova per capire se tra loro è vero amore.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 21:41:00 GMT)

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ L'indizio che potrebbe anticipare il finale (Temptation Island 2018) : Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Temptation Island 2018: la coppia, nata a Uomini e donne, si metterà alla prova per capire se tra loro è vero amore.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 20:22:00 GMT)

Temptation Island - scheda concorrenti : chi sono Ida Platano e Riccardo Guarnieri : Questa sera su canale 5 la quinta edizione di Temptation Island , l'unico docu-reality che racconta i rapporti di coppia e le loro dinamiche. Tra le sei coppie, non sposate e senza figli in comune, ...

Ida Platano E RICCARDO GUARNIERI/ Lui massaggia una tentatrice - lei va in crisi! (Temptation Island 2018) : Ida PLATANO e RICCARDO GUARNIERI a Temptation Island 2018: la coppia, nata a Uomini e donne, si metterà alla prova per capire se tra loro è vero amore.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 15:40:00 GMT)

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ "Voglio capire se lui è la persona giusta per me" (Temptation Island 2018) : Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Temptation Island 2018: la coppia, nata a Uomini e donne, si metterà alla prova per capire se tra loro è vero amore.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 06:30:00 GMT)

Temptation Island 2018 : Riccardo Guarnieri si scontra con Ida Platano : Riccardo Guarnieri e Ida Platano: è scontro a Temptation Island Lunedì 9 Luglio inizierà Temptation Island 2018. Un’edizione, che ha già incuriosito moltissimi telespettatori, i quali non stanno più nella pelle nel vedere cosa succederà alla coppia del Trono Over di Uomini e Donne Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Proprio su loro due sono circolati in questi ultimi giorni diversi rumor inerenti a una loro incredibile crisi, che avrebbe ...