Ida e Riccardo ' nei guai' con la produzione di Temptation Island | violato il contratto

Temptation Island - Ida e Riccardo hanno violato il regolamento : Lunedì 16 luglio andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island, ma in rete circolano già le prime indiscrezioni.Dopo Oronzo Carinola e Valentina De Biasi che hanno lasciato da single (in anticipo) il programma, anche se sembra che i due siano tornati insieme, a far discutere è la coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I fidanzati, che si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne, avrebbero violato il regolamento. Il ...

Tempation Island - Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno violato il regolamento. Quali conseguenze? : Il regolamento di Temptation Island parla chiaro: i protagonisti non possono “spoilerare” alcunché prima della messa in onda delle puntate del già soprannominato “reality delle corna”. Questo significa che anche sui social network, dove è più difficile trattenersi tra selfie e stories, alcun riferimento allo stato attuale della coppia è ammesso: il rischio, altrimenti, è togliere l’effetto sorpresa ai telespettatori. Ebbene: Ida Platano e ...

Ida e Riccardo 'nei guai' con la produzione del reality : violato il contratto ufficiale : Ida e Riccardo, la coppia protagonista di Temptation Island 2018, proveniente dal mondo di Uomini e donne, ha violato il contratto firmato con la produzione del fortunatissimo reality show condotto da Filippo Bisciglia. I due protagonisti del trono over hanno accettato di mettersi in gioco in questa nuova avventura televisiva che sarebbe servita a confermare o meno il loro sentimento ma fin dal primo giorno di separazione le cose non sono andate ...

“Non dovevano farlo!”. Temptation Island - Filippo Bisciglia contro Riccardo e Ida. Guai grossi per i due isolani : A Temptation Island i ‘concorrenti’ più famosi sono Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Delle sei coppie in gioco, diventate cinque dopo la decisione di Valentina di lasciare Oronzo al falò di confronto anticipato, il pubblico conosceva solo i due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Lì, nello studio di Maria De Filippi, Riccardo e Ida si sono incontrati per la prima volta e, dopo una lunga serie di alti e bassi, sono usciti ...

Temptation Island 2018 - Ida e Riccardo hanno violato le regole? Parla Filippo Bisciglia : Temptation Island 2018 entra nel vivo e sul web si leggono già le primissime indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le coppie scoppiate di questa edizione. In pole position vi sono Ida e Riccardo, la coppia nata a Uomini e donne trono over, i quali si sono messi in gioco dopo una frequentazione di appena sette mesi. Sembrerebbe che una volta terminate le registrazioni del programma di Canale 5, Ida e Riccardo avrebbero violato le regole ...

“Ecco che ha combinato Riccardo”. Temptation Island - ora si spiega l’arrivo di Gemma in soccorso di Ida! Spunta pure la foto : Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono i ‘famosi’ di questa edizione di Temptation Island appena iniziata. Lei, 37 anni, parrucchiera con un figlio e lui, 39 anni, operaio di Taranto, si sono conosciuti e innamorati al trono over di Uomini e Donne sette mesi fa circa e ora testano la solidità del loro rapporto nel docu reality estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Stanno insieme da poco, mentre le altre coppie sono più rodate ...

Ida e Riccardo hanno violato il contratto di Temptation Island? La reazione di Filippo : Tra i protagonisti della nuova edizione di Temptation Island 2018 vi sono anche Ida e Riccardo, la celebre coppia che si è formata quest'anno all'interno dello studio di Uomini e donne trono over. I due hanno accettato di mettere alla prova il loro neonato sentimento e stando alle prime indiscrezioni le cose non sarebbero andate nel migliore dei modi. Sta di fatto che, una volta terminate le registrazioni del reality, [VIDEO] Ida e Riccardo ...

Riccardo Guarnieri delude Ida Platano. Lei si consola con Davide : Temptation Island: Ida Platano delusa da Riccardo Guarnieri Questa prima puntata della sesta edizione di Temptation Island è iniziata davvero con il botto. E a far molto discutere i telespettatori sono stati subito Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Difatti il primo, una volta solo con le tentatrici ha mostrato di essere a proprio agio, dimenticando ben presto di essere “felicemente” fidanzato con la bella Ida. Tuttavia anche ...